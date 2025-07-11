Портрет безработного в Украине в 2025 году — Finance.ua

Портрет безработного в Украине в 2025 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Портрет безработного в Украине в 2025 году

Среди зарегистрированных безработных в Украине 82,9% составляют женщины и 17,1% мужчины. Такой гендерный дисбаланс наблюдается во всех регионах и обусловлен ​​особенностями военного времени.

Об этом говорится в исследовании Государственная служба занятости.

Среди тех, кто уже зарегистрирован как безработный, преобладают демобилизованные люди с инвалидностью или многодетные родители.

Самая высокая доля женщин зафиксирована в Кировоградской области (87,7%), Луганской (87,1%) и Львовской (83,9%). Больше всего мужчин среди безработных в Волынской области (22,7%).

Возраст

Больше среди безработных лиц в возрасте 36−44 года — 29,2%, далее — 45−54 года (27,7%) и 26−35 лет (19,8%). Молодежь (18−25 лет) составляет всего 6,4%, а люди в возрасте 55+ - 16,9%.

«Стоит отметить, что низкая доля молодежи среди зарегистрированных безработных может свидетельствовать о миграционных процессах, продолжении обучения или работе в сфере неформальной занятости», — говорится в исследовании.

Образование

Наибольшую часть среди зарегистрированных безработных составляют лица с профессионально-техническим (31%) и высшим образованием (31%). Людей с полным средним образованием — 26,2%, с неполным средним — 8,1%.

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Самая высокая доля лиц с высшим образованием наблюдается в Киеве (69,3%). В Херсонской области больше тех, кто имеет профтехобразование (36,1%). Во Львовской области меньше всего людей с неполным средним образованием (4,6%), а в Одесской — больше всего (14,5%).

Профессиональная структура

Среди безработных больше всего профессионалов и специалистов. Меньше представлены рабочие профессии и простейшие профессии. Меньше всего безработных среди работников сельского хозяйства (1,1%) и представителей простейших профессий (1,5%).

У женщин чаще всего есть специальности, связанные с бухгалтерским учетом, экономикой, педагогикой, кулинарией, шитьем и парикмахерством. Мужчины — это преимущественно водители, трактористы, электрогазосварщики, слесари, инженеры и техники и именно эти профессии наиболее востребованы на рынке.

Основные причины безработицы

Чаще всего безработные указывают на личные или семейные обстоятельства (37,7%). Также важными причинами являются:

низкая оплата труда по специальности — 20,7%;

нехватка вакансий — 19,6%;

переезд — 18,8%;

отсутствие опыта — 10,7%;

смена профессиональных приоритетов — 8,1%;

недостаточная квалификация — 6%.

Это свидетельствует о значительном влиянии внешних факторов на рынок труда.

Что важно для безработных в работе

Важнейший фактор для большинства безработных — высока зарплата, ее отметили 59,1% опрошенных. При этом часто ожидания совпадают с реальными предложениями, но люди все равно не находят работу. На втором месте — стабильность и безопасность (51,3%).

Также важны:

гибкий график — 39,7%;

хорошие отношения в коллективе — 39,2%;

комфортное рабочее место — 33,4%;

соцпакет — 32,1%;

возможность развития — 28,1%.

78,1% безработных не готовы менять местожительство ради трудоустройства. 11,5% готовы переехать в пределах региона, 6,2% по Украине. Только 4,3% рассматривают вариант трудоустройства за границей.

Справка Finance.ua:

максимальное пособие по безработице 2025 года составляет 8 000 грн. В 2024 году этот показатель составил 7100 грн;

минимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 1500 грн.



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