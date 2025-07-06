Уровень безработицы упал до самого низкого показателя за три года, однако бедность не уменьшается — исследование
В Украине уровень безработицы достиг самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения, в то же время показатель уровня бедности вырос.
Об этом свидетельствуют результаты опросов исследовательского агентства Info Sapiens, сообщает Центр экономической стратегии.
Что показало исследование
По данным исследования, в прошлом месяце уровень безработицы в Украине упал до самого низкого показателя за последние три года — до 12%.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Несмотря на рост занятых украинцев, уровень бедности не снижается.
В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.
За какую сумму готовы работать безработные
По данным исследования Оценка рынка труда Украины 2024−2025 от Госслужбы занятости, 80% безработных украинцев хотят работать менее чем за 20 000 грн.
Только 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн.
Как сообщает Work.ua, средняя зарплата в мае составила 25 000 грн.
Наиболее заметно выросли зарплаты в следующих категориях:
- «Логистика, склад, ВЭД» — 24 000 грн, +4%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 27 500 грн, +3%;
- «Недвижимость» — 52 500 грн, +3%.
Поделиться новостью