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Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал самым большим донором

Мир
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Промежуточные выборы в Конгресс США могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров уже направили в поддержку политических сил 2,77 млрд долларов. Самым большим индивидуальным спонсором стал американский миллиардер Илон Маск, который выделил 446 млн долларов в поддержку республиканцев.
Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на Al Jazeera.
По прогнозам аналитической компании AdImpact, расходы только на политическую рекламу во время избирательного цикла 2026 могут достигнуть рекордных 11,6 млрд долларов. Это больше, чем во время любых предыдущих выборов в США, включая президентскую гонку 2024 года.

Сколько денег получили республиканцы и демократы

Согласно анализу, 50 крупнейших доноров и организаций в общей сложности пожертвовали 2,77 млрд долларов. Из этой суммы 1,67 млрд долларов или около 60% получили политические группы, связанные с Республиканской партией.
В то же время, доноры демократов направили в поддержку партии 832 млн долларов, что составляет примерно 30% от общей суммы. Еще 264 млн долларов поступило от двухпартийных доноров и групп, представляющих отдельные интересы, в частности криптовалютную индустрию и сферу спортивных ставок.
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Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал самым большим донором

Кто из миллиардеров больше всего пожертвовал на выборы

Самым большим индивидуальным донором избирательного цикла стал Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX. Он пожертвовал 446 млн долларов организациям, поддерживающим республиканцев.
На втором месте оказались супруги Элизабет и Ричард Уйлайн, основатели компании Uline, которые выделили 150 млн долларов. Третью позицию заняли Джефф и Джанин Ясс с вкладом в 110 млн долларов.
Среди крупнейших доноров Демократической партии — миллиардер Джордж Сорос, пожертвовавший 102 млн долларов, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с вкладом в 84 млн долларов, а также соучредитель LinkedIn Рид Гоффман и его супруга Мишель И, которые выделили 41 млн долларов.
Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал самым большим донором

Какие политические организации и компании финансируют выборы

Значительные средства на выборы направили и политические организации. В частности, связанная с республиканцами One Nation выделила 133 млн долларов, American Action Network — 64,3 млн долларов, а American Prosperity Alliance — 50,7 млн ​​долларов.
Среди поддерживающих демократов организаций крупнейшими донорами стали Majority Forward со взносом в 102 млн долларов и House Majority Forward, которая выделила 93,7 млн ​​долларов.
Кроме того, активное участие в финансировании избирательных кампаний принимают криптовалютные кампании. Так, Coinbase пожертвовала 57,8 млн долларов, Ripple — 49,6 млн долларов, а компания Foris DAX, стоящая за платформой Crypto.com — 39 млн долларов.
Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал самым большим донором

Как работает финансирование избирательных кампаний в США

Как объясняет издание, хотя прямые пожертвования отдельным кандидатам в США ограничены 3500 долларами на выборы, крупные доноры могут направлять неограниченные суммы через специальные комитеты политического действия Super PAC. Такие организации имеют право финансировать политическую рекламу и поддерживать кандидатов, однако не могут напрямую координировать свои расходы с их избирательными штабами.
В то же время, часть средств поступает через некоммерческие организации, которые не обязаны раскрывать информацию о своих донорах. Из-за этого установить настоящее происхождение всех денег, потраченных на выборы, сложно.
Профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг подчеркивает, что главной проблемой американской избирательной системы является не общий объем расходов, а концентрация финансового влияния в руках небольшого количества очень богатых людей.
По материалам:
Слово і Діло
СШАДеньгиМаск
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