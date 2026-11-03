Великобритания готовит три новых маршрута для переселения беженцев — при поддержке местных общин, университетов и работодателей. Они предусматривают помощь с жильем, обучением, работой и адаптацией, однако на первом этапе воспользоваться программами смогут только люди, находящиеся в семи определенных странах.

Три маршрута для переселения в Великобританию

Все три программы будут работать по модели ведущего спонсорства. Министерство внутренних дел Великобритании будет аккредитовать благотворительные и общественные организации, которые будут координировать процесс и следить за соблюдением условий. Непосредственными спонсорами выступят местные общины, университеты или работодатели. Они должны организовать необходимую поддержку по прибытии беженцев.

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Правительство предусмотрело три отдельных маршрута:

Спонсорство общества. Местные группы, в том числе общественные и религиозные организации, смогут выбирать беженцев, готовых принять. Спонсоры будут помогать в поиске жилья, адаптации и доступа к местным услугам.

Местные группы, в том числе общественные и религиозные организации, смогут выбирать беженцев, готовых принять. Спонсоры будут помогать в поиске жилья, адаптации и доступа к местным услугам. Учеба. Университеты могут приглашать беженцев на образовательные программы. Поиском кандидатов и подбором соответствующих обучающих возможностей будут заниматься специализированные общественные организации.

Университеты могут приглашать беженцев на образовательные программы. Поиском кандидатов и подбором соответствующих обучающих возможностей будут заниматься специализированные общественные организации. Трудоустройство. Работодатели смогут предложить беженцам работу и спонсировать их переезд. Этот маршрут будет готовиться отдельно от программ для общин и университетов.

В то же время участие в программе не гарантирует автоматического разрешения на въезд в страну. Министерство внутренних дел будет проверять личность кандидатов, их соответствие установленным критериям, риски безопасности и другие требования. Организации-спонсоры будут отвечать за помощь по прибытии, но без полномочий принимать решение о предоставлении иммиграционного статуса.

Кто сможет подать заявку и доступны ли программы украинцам

На первом этапе новые маршруты будут действовать в семи странах: Бангладеш, Индии, Пакистане, Малайзии, Египте, Уганде и Кении.

Воспользоваться программами смогут выехавшие за пределы своей страны люди, обратившиеся за защитой в государстве пребывания и получившие официальное признание статуса беженца от соответствующего органа.

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Кроме того, кандидаты должны удовлетворять двум временным условиям: находиться в одной из семи определенных стран и быть зарегистрированными в соответствующих государственных органах или УВКБ ООН до 1 октября 2026 года. Самого пребывания на территории одного из этих государств недостаточно — необходимо соответствовать критериям конкретной программы и пройти проверки британского ведомства.

Смогут ли воспользоваться программами украинцы

Новые маршруты не предусматривают возможность переезда для всех граждан Украины, находящихся в Украине или за границей. Украина не вошла в список стран первого этапа.

В то же время при рассмотрении кандидатов будут учитываться не только гражданство, но и страна пребывания, регистрация и официально подтвержденный статус беженца. Поэтому украинцам, которые планируют переезд в Великобританию, следует отдельно проверять условия других действующих иммиграционных программ.

Когда заработают программы и сколько будет продолжаться путь к постоянному поселению

29 октября 2026 года британское правительство открыло прием заявок от благотворительных и неприбыльных организаций, желающих получить статус ведущих спонсоров.

Первые переселения по программам спонсорства общин и обучение ожидаются осенью 2027 года. Отдельный маршрут для трудоустройства планируют открыть для заявок весной 2027 года.

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Количество людей, принимаемых по новым программам, будет зависеть от возможностей спонсоров обеспечить им надлежащую поддержку.

По информации британского правительства, новые маршруты предполагают пятилетний путь к постоянному поселению в Великобритании. Однако это не означает автоматического получения статуса: участники должны выполнять иммиграционные требования и пройти все предусмотренные процедуры.