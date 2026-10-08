Литва обновила правила для беженцев из Украины
- тех, кому на 4 августа 2026 года уже предоставили временную защиту в любом государстве-члене ЕС и кто непрерывно сохранял этот статус;
- тех, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о его предоставлении на эту дату еще не было принято.
- штампом в загранпаспорте о легальном пересечении границы Украины;
- официальным документом, подтверждающим освобождение лица от военной службы или ее прохождения.
- в Эстонии в 2023 году работало около 36 тысяч граждан Украины, из них 24 тысячи прибыли как беженцы. Это около 5% всей рабочей силы страны;
- в Латвии в первом квартале 2026 года работали 10,5 тысяч украинских беженцев — около 1,2% всех занятых;
- в Литве в 2025 году среди 1,456 млн. работающих 38 тысяч составили украинцы — примерно 2,6% всех занятых.
Какие города Польши самые дешевые для жизни — рейтинг
ПартнерскаяОформление пособия по безработице: размер выплат и условия получения
В Украине изменят систему поддержки ветеранов: человеку будут назначать личного специалиста
Война не отменяет налоги: 3 ловушки для бизнеса
Как бизнесу контролировать продажи: 3 уровня сверки (инфографика)
Где найти работу с зарплатой от 120 000 грн: подборка вакансий в разных сферах