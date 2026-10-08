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Литва обновила правила для беженцев из Украины

Личные финансы
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Правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении временной защиты для граждан Украины. Соответствующие виды на временное жительство будут выдаваться или обновляться до 4 марта 2028 года.
В то же время, для части украинцев изменят правила получения такого статуса. Лица, подлежащие военной службе в Украине, должны предоставить подтверждение ее прохождения или документ об освобождении от воинской обязанности.
От подтверждения исполнения воинского долга освободят две категории украинцев:
  • тех, кому на 4 августа 2026 года уже предоставили временную защиту в любом государстве-члене ЕС и кто непрерывно сохранял этот статус;
  • тех, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о его предоставлении на эту дату еще не было принято.
Подтвердить прохождение военной службы или выполнение соответствующей обязанности можно будет:
  • штампом в загранпаспорте о легальном пересечении границы Украины;
  • официальным документом, подтверждающим освобождение лица от военной службы или ее прохождения.
По данным правительства Литвы, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30−40 новых заявлений от украинцев на получение временного вида на жительство.
По состоянию на 6 сентября действующие виды на жительство были у 52 052 человек. Их выдали до 4 марта 2027 года.
Украинские беженцы стали частью рынка труда стран Балтии. В материале отмечается, что после завершения войны и возможного возвращения украинцев работодатели могут столкнуться с изменениями на рынке труда.
По приведенным данным:
  • в Эстонии в 2023 году работало около 36 тысяч граждан Украины, из них 24 тысячи прибыли как беженцы. Это около 5% всей рабочей силы страны;
  • в Латвии в первом квартале 2026 года работали 10,5 тысяч украинских беженцев — около 1,2% всех занятых;
  • в Литве в 2025 году среди 1,456 млн. работающих 38 тысяч составили украинцы — примерно 2,6% всех занятых.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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