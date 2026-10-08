Литва обновила правила для беженцев из Украины

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении временной защиты для граждан Украины. Соответствующие виды на временное жительство будут выдаваться или обновляться до 4 марта 2028 года.

В то же время, для части украинцев изменят правила получения такого статуса. Лица, подлежащие военной службе в Украине, должны предоставить подтверждение ее прохождения или документ об освобождении от воинской обязанности.

От подтверждения исполнения воинского долга освободят две категории украинцев:

тех, кому на 4 августа 2026 года уже предоставили временную защиту в любом государстве-члене ЕС и кто непрерывно сохранял этот статус;

тех, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о его предоставлении на эту дату еще не было принято.

Подтвердить прохождение военной службы или выполнение соответствующей обязанности можно будет:

штампом в загранпаспорте о легальном пересечении границы Украины;

официальным документом, подтверждающим освобождение лица от военной службы или ее прохождения.

По данным правительства Литвы, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30−40 новых заявлений от украинцев на получение временного вида на жительство.

По состоянию на 6 сентября действующие виды на жительство были у 52 052 человек. Их выдали до 4 марта 2027 года.

Украинские беженцы стали частью рынка труда стран Балтии. В материале отмечается, что после завершения войны и возможного возвращения украинцев работодатели могут столкнуться с изменениями на рынке труда.

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