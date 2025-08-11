В Украине могут увеличить сроки оплаты штрафов ПДД — Finance.ua

В Украине могут увеличить сроки оплаты штрафов ПДД
В Украине предлагают увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.
Об этом свидетельствует зарегистрированный на сайте ВР проект закона № 13614.
Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и усложняет эффективное исполнение решений.
В настоящее время нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки — даже на 1 день — закон требует удвоенной оплаты. Именно это послужило причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.
Что меняется
Проектом закона предлагается:
- увеличить срок добровольной уплаты штрафа, предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней;
- продлить срок для принудительного исполнения постановления — с 30 дней до периода, согласованного с законом «Об исполнительном производстве», где срок составляет три месяца.
Зачем это нужно
По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:
- уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных опозданий;
- снизить нагрузку на судебную систему;
- обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.
В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логику вручения постановлений, из-за чего лицо может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.
Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.
