В Украине могут увеличить сроки оплаты штрафов ПДД — Finance.ua

В Украине могут увеличить сроки оплаты штрафов ПДД

В Украине предлагают увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

Об этом свидетельствует зарегистрированный на сайте ВР проект закона № 13614

Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и усложняет эффективное исполнение решений.

В настоящее время нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки — даже на 1 день — закон требует удвоенной оплаты. Именно это послужило причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.

Что меняется

Проектом закона предлагается:

увеличить срок добровольной уплаты штрафа, предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней;

продлить срок для принудительного исполнения постановления — с 30 дней до периода, согласованного с законом «Об исполнительном производстве», где срок составляет три месяца.

Зачем это нужно

По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:

уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных опозданий;

снизить нагрузку на судебную систему;

обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.

В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логику вручения постановлений, из-за чего лицо может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.

Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.

