Сербия продолжит покупать газ из рф

18
Президент Сербии Александр Вучич договорился о продлении поставок российского газа в его страну еще на три месяца, до 31 марта.
Об этом сообщает сербское издание РТС.
По словам Вучича, достигнутая договоренность позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в зимний период, поэтому «сербы будут спать спокойно».
Ранее власти Сербии сообщали, что действующий контракт на поставку газа из россии продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает заключить новое долгосрочное соглашение. Сербия продолжает получать российский газ по маршруту через газопровод «Турецкий поток».
Также Вучич сказал, что представители «Газпрома» обсуждают продажу части в компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США с венгерской национальной компанией MOL. Политик подчеркнул, что сербские власти не возражают против этого.
«Венгры — наши друзья. Мы просто должны закончить как можно скорее, до 15 января», — добавил президент Сербии.
По материалам:
РБК-Україна
