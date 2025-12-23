Сколько стоит автобусный тур в Европу на праздники Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько стоит автобусный тур в Европу на праздники

Автобусные туры стали популярны среди украинцев. Это возможность «выдохнуть» без воздушных тревог, хотя дорога может быть изнурительной.

Цена

Цена тура очень зависит от страны, продолжительности, ночных переездов и праздничной даты. Эконом-варианты с ночными переездами стоят от 120 до 250 евро за человека. Чаще всего это туры в 3−4 города Центральной Европы (например, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша) с выездом из Львова.

Варианты без ночных переездов или популярные направления стоят от 250 до 350 евро за человека. Туры, включающие именно праздничную ночь, обычно дороже 20−100 евро по сравнению с турами на Рождественские ярмарки. Часто может быть обязательна доплата за новогодний ужин, который не входит в базовую стоимость тура и может стоить от 60 до 150 евро с человека.

Обычно в стоимость входит проезд автобусом туристического класса, проживание в гостиницах 2−3 звезд с завтраками, обзорные экскурсии и сопровождение руководителя группы.

Автобусный тур на 4−5 дней в Рождество или Новый год будет стоить от 374 евро (18 400 грн). К примеру, за такую ​​цену можно приобрести тур «Новый год в Париже». В стоимость не входят личные расходы, питание (обед и ужин), туристический сбор (20 евро) и дополнительные экскурсии.

Выбирайте туры без ночных переездов для комфорта или «экспресс-туры» на уик-энд для экономии. Берите с собой перекусы в дорогу, чтобы не тратиться на заправках.

