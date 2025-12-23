0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит автобусный тур в Европу на праздники

Личные финансы
15
Сколько стоит автобусный тур в Европу на праздники
Сколько стоит автобусный тур в Европу на праздники
Автобусные туры стали популярны среди украинцев. Это возможность «выдохнуть» без воздушных тревог, хотя дорога может быть изнурительной.

Цена

Цена тура очень зависит от страны, продолжительности, ночных переездов и праздничной даты. Эконом-варианты с ночными переездами стоят от 120 до 250 евро за человека. Чаще всего это туры в 3−4 города Центральной Европы (например, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша) с выездом из Львова.
Варианты без ночных переездов или популярные направления стоят от 250 до 350 евро за человека. Туры, включающие именно праздничную ночь, обычно дороже 20−100 евро по сравнению с турами на Рождественские ярмарки. Часто может быть обязательна доплата за новогодний ужин, который не входит в базовую стоимость тура и может стоить от 60 до 150 евро с человека.
Обычно в стоимость входит проезд автобусом туристического класса, проживание в гостиницах 2−3 звезд с завтраками, обзорные экскурсии и сопровождение руководителя группы.
Автобусный тур на 4−5 дней в Рождество или Новый год будет стоить от 374 евро (18 400 грн). К примеру, за такую ​​цену можно приобрести тур «Новый год в Париже». В стоимость не входят личные расходы, питание (обед и ужин), туристический сбор (20 евро) и дополнительные экскурсии.
Выбирайте туры без ночных переездов для комфорта или «экспресс-туры» на уик-энд для экономии. Берите с собой перекусы в дорогу, чтобы не тратиться на заправках.
Читайте больше вариантов для празднования в нашей статье.
Варианты и стоимость празднования Рождества и Нового года 🎄
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems