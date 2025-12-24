0 800 307 555
В МОН разработали четыре модели оплаты труда учителям

Личные финансы
В Министерстве образования и науки разработали четыре подхода к оплате труда педагогов — одну из этих моделей после обсуждения введут с 1 сентября 2026 года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра Надежда Кузьмичева, пишет «Интерфакс-Украина».
По ее словам, предложенные модели предусматривают:
  • увеличение нагрузки для учителей;
  • отсутствие увеличения нагрузки;
  • пропорциональное повышение зарплаты для разных категорий учителей;
  • непропорциональное повышение оплаты труда с акцентом на молодых педагогов.
«Именно зарплата молодого учителя объективно находится за пределом не только приемлемого, а любого достоинства», — считает чиновница.
Кузьмичева добавила, что для каждого подхода были подготовлены необходимые расчеты с учетом ситуации по всей территории страны. При этом повышение зарплаты учителей на 20 и 30%, ранее анонсированное в МОН, не связано ни с одной моделью.
В ведомстве планируют в ближайшие месяцы предложить обсуждения, после которых утвердят приемлемую модель, которую будут внедрять с начала следующего учебного года.
Напомним, Верховная Рада в госбюджете на 2026 год заложила почти 60 млрд. гривен на увеличение заработных плат учителям. В парламенте рассматривалась возможность введения срочных договоров для учителей и увеличить норму нагрузки до 22 часов в неделю, чтобы повысить заработную плату.
После критики профессионального союза от срочных контрактов отказались. Нардепы предлагают ввести единый должностной оклад для педагогов в размере трех минимальных зарплат, однако этот подход требует дополнительных 14 миллионов гривен.
По материалам:
Українська правда
