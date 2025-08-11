Как изменились намерения украинцев возвращаться из ЕС (инфографика) — Finance.ua
Доля украинцев, желающих вернуться из-за рубежа, выросла до 64% по сравнению с 2024 годом, тогда было 55%), но это меньше, чем в 2023 году (75%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research.
«Это свидетельствует не столько об однозначном росте готовности к возвращению, сколько о присутствующем эмоциональном стремлении вернуться — несмотря на то, что рациональные сдерживающие факторы до сих пор преобладают», — говорится в исследовании.
Инфографика: Gradus Research
Что влияет на решение украинцев

Инфографика: Gradus Research
К основным стимулам возвращения относятся эмоциональная ностальгия по Украине, представление о высоком качестве жизни дома, сложности адаптации в новой среде и ожидания поддержки в знакомом социальном контексте.
Сильнее всего на решение вернуться влияют именно эмоциональная привязанность и вера в то, что жизнь в Украине может быть лучше. Люди не просто тоскуют по дому — они устали от напряжения адаптации.
Решение оставаться чаще всего связано с ощущением большей стабильности за рубежом: более высоким качеством жизни, более безопасной средой, более широкими перспективами для себя и детей, а также страхом перед сложными условиями возвращения.
«Люди хотят домой, но не видят условий. Общий индекс снизился, что говорит об усилении позиций ЕС как места долгосрочного проживания», — отмечают авторы исследования.
Напомним, по данным Опендатабот, около 3 млн украинцев уехали и не вернулись с начала полномасштабной войны.
В исследовании, проведенном ГО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ) сказано, что невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).
Даже если большинство мигрантов вернутся, чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек рабочей силы.
Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто ранее заявлял, что большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться.
Алена Листунова
