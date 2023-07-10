Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження) — Finance.ua

Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження) Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження)

Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).

Про це йдеться в дослідженні , проведеному ГО EasyBusines та Центром економічного відновлення (ЦЕВ).

На сьогодні від 3,8 до 4,7 млн вимушених мігрантів знаходяться за кордоном (без врахування країн-агресорів). З них працездатного віку — приблизно 1,4 млн.

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За розрахунками, в Україну точно повернеться близько третини вимушених мігрантів.

Але з часом бажання вимушених мігрантів повертатись знижується через їхню інтеграцію у країнах-реципієнтах. Все більше українців працевлаштовуються за кордоном, віддають дітей до місцевих шкіл та садочків, проходять професійне навчання, аби знайти там роботу.

Що важливо для повернення мігрантів додому

Для вимушених мігрантів головною проблемою є питання безпеки, натомість люди, котрі вже повернулись у рідні регіони, вказують на складні умови у місцях повернення. Крім того, фактор обмеження на перебування зі сторони країн-реципієнтів стоїть зразу після безпеки за рівнем важливості для переміщених осіб за кордоном.

Наступний важливий фактор для повернення українців — це можливості для працевлаштування. Згідно з результатами різних опитувань, наявність добре оплачуваної роботи і відносно вищий рівень життя в Україні, сприятиме поверненню наших співвітчизників. Проте із плином часу, все більше працездатних українців знаходять роботу за кордоном, що не сприяє їх намірам повернутися, особливо серед висококваліфікованих кадрів.

Згідно з дослідженням від МОМ, люди, котрі повертались у свої рідні регіони, вказували на відсутність можливості заробити на життя, що може прямо вплинути на бажання українців повертатись з-за кордону.

Відбудова інфраструктури та житла також є важливими факторами повернення мігрантів. Згідно опитування від ООН, вимушені мігранти звертають велику увагу на доступність електро- і водопостачання, особливо люди м. Києва та східних регіонів.

Скільки втрачає держава

Навіть якщо більшість мігрантів повернуться, аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб робочої сили.

Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до 113 млрд доларів ВВП за 10 років (у цінах 2021), що також може означати недоотримання близько 45 млрд доларів податкових надходжень. Це вагома цифра, враховуючи, що у 2022 році падіння ВВП склало, за даними Мінекономіки, 29.2%.

Що ж робити

Згідно з дослідженням EasyBusiness, будувати політику повернення вимушених мігрантів потрібно за трьома напрямками:

Аналітично-комунікаційна робота має стати фундаментом в процесі добровільного повернення вимушених мігрантів. Україні потрібно співпрацювати з іншими країнами та вже зараз встановити ефективний зв’язок з мігрантами, аби реалізувати власні інтереси з повернення громадян.

Другий напрям роботи, який може відбуватися паралельно з першим, — забезпечення базових потреб. Тобто вже сьогодні відбувається відбудова житла та інфраструктури, уряд працює над розвитком ринку праці.

Третій напрям — впровадження заохочувальних стимулів.

4 березня 2022 року ЄС привело в дію Директиву 2001/55/ЕС, яка передбачає надання тимчасового захисту українським мігрантам строком максимум на 3 роки. При закінченні тимчасового захисту перед ЄС постане питання подальшого повернення або ж інтеграції мігрантів.

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Беручи до уваги кваліфікацію та середній вік українських вимушених мігрантів, краще ставлення до них в порівнянні з, наприклад, сирійськими, доцільно припустити зацікавленість країн ЄС в інтеграції мігрантів після закінчення тимчасового захисту.

Тож, як зазначається в дослідженні, в інтересах України встановити прямий діалог з ЄС щодо питання добровільного повернення мігрантів.

Економічна Правда За матеріалами:

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