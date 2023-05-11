В Україні спростили механізм виплат пенсій і допомог переселенцям за кордоном — Finance.ua

В Україні спростили механізм виплат пенсій і допомог переселенцям за кордоном Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

В Україні спростили механізм виплат пенсій і допомог переселенцям за кордоном

Громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою. Так, Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Що змінилося

1. Тепер особа зможе подавати заяву про виплату (зміну способу виплати) пенсії або грошової допомоги віддалено.

Подати цю заяву можна через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) разом із віддаленим відкриттям поточного рахунку без необхідності особистого відвідування банку.

Особливо це актуально при віддаленому відкритті рахунку. Зокрема, можливо без візиту до відділення уповноваженого банку відкрити платіжну картку через офіційний сайт або мобільний додаток банку. При цьому при відкритті рахунку ідентифікація клієнта здійснюється банком шляхом відеоверифікації.

2. Також передбачена можливість відновити без приїзду до України виплату пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

До заяви про призначення (поновлення) пенсії особам, які тимчасово проживають за кордоном, необхідно додати копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально.

Довідка Finance.ua:

українці, які працюють у Польщі, мають право отримати пенсію. Мінімальний розмір виплати становить 1544 злотих (близько 14 тис. грн). Однак для цього чоловік повинен мати не менше 20 років стажу, а жінка — 15 років;



в Україні влітку підвищені пенсії отримають кілька категорій українців. Це працюючі пенсіонери, вчені, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.