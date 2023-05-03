Як отримати 14 тис. грн пенсії від Польщі — Finance.ua

Як отримати 14 тис. грн пенсії від Польщі Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Українці, які працюють у Польщі, мають право отримати пенсію. Мінімальний розмір виплати становить 1544 злотих (близько 14 тис. грн). Однак для цього чоловік повинен мати не менше 20 років стажу, а жінка — 15 років.

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Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Жінки можуть вийти на пенсію в Польщі у 60 років, а чоловіки — 65. Для осіб, які народилися до 1 січня 1949 року, необхідний стаж роботи — не менше 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Але якщо такий стаж неможливо підтвердити документально, пенсію за віком буде призначено за наявності стажу не менше 15 років для жінок та 20 років для чоловіків.

Польський ZUS виплачує пенсію українцям пропорційно до тривалості страхового стажу в Польщі, а її український еквівалент (виплачується пенсійним фондом України) — за час, відпрацьований в Україні. Польська пенсія за віком може бути призначена лише за періоди страхування, придбані в Польщі. Більше того, що менший стаж у Польщі, тим менша пенсія від ZUS, тобто після місяця роботи вона буде символічною.

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Однак якщо сума допомоги польського ZUS та українського еквівалента нижча за мінімальну польську пенсію за віком для громадянина України, який проживає в Польщі, польський ZUS виплачує різницю як доплату. Наприклад: якщо пенсія з України складає 300 злотих, а з Польщі — 100 злотих, то польський ZUS доплатить різницю: 1188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком, яка нині становить 1588,44 злотих.

ZUS застосовує у цьому випадку ті ж правила, що й для всіх інших людей, які мають право на польську пенсію згідно з внутрішніми правилами Польщі, незалежно від громадянства цих осіб. Наразі таку допомогу в Польщі отримують лише 1170 пенсіонерів. Минулого року їх було більше — 1205, а 2011 року — 1215.

Вимоги, яким має відповідати громадянин України для отримання надбавки до мінімальної пенсії:

право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж — 20 років для жінок та 25 для чоловіків);

постійне проживання у Польщі;

право на законне перебування на підставі документа, виданого службою у справах іноземців або на підставі законності перебування, отриманого шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.

Як повідомляє Yavp.pl, ця інформація викликала резонанс у суспільстві, оскільки громадяни Польщі почали обурюватись таким порядком речей. У ZUS повідомили, що правила нарахування пенсійних виплат для українців у Польщі не змінювалися з моменту підписання двосторонньої угоди щодо соціального забезпечення між Україною та Польщею у 2012 році.

«В останні дні у ЗМІ з’явилися хибні думки про те, що українські громадяни мають надто легкий доступ до польських пільг. Така інформація вводить в оману», — йдеться у заяві ZUS, опублікованій 27 квітня.

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