Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС — Finance.ua
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Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС

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Від опівночі, 21 квітня, Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морпортів, повідомляє «Укрінформ».
Перший автомобільний конвой вирушить з пункту попуску «Дорогуськ» до Нідерландів. Про це у коментарі виданню повідомив речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь.
За його словами, на цей час готується конвой з українськими товарами, які незабаром виїдуть з кордону.
«Зараз ми вже маємо сформований конвой з п’яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м’ясо і яйця», — повідомив Дерусь.
За матеріалами:
Укрінформ
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