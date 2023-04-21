Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС — Finance.ua

Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС
Від опівночі, 21 квітня, Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морпортів, повідомляє «Укрінформ».
Перший автомобільний конвой вирушить з пункту попуску «Дорогуськ» до Нідерландів. Про це у коментарі виданню повідомив речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь.
За його словами, на цей час готується конвой з українськими товарами, які незабаром виїдуть з кордону.
«Зараз ми вже маємо сформований конвой з п’яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м’ясо і яйця», — повідомив Дерусь.
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