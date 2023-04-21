Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС — Finance.ua

Польща відновила транзит української агропродукції до країн ЄС Сьогодні 12:13

Від опівночі, 21 квітня, Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морпортів, повідомляє «Укрінформ».

Перший автомобільний конвой вирушить з пункту попуску «Дорогуськ» до Нідерландів. Про це у коментарі виданню повідомив речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь.

За його словами, на цей час готується конвой з українськими товарами, які незабаром виїдуть з кордону.

«Зараз ми вже маємо сформований конвой з п’яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м’ясо і яйця», — повідомив Дерусь.

Укрінформ За матеріалами:

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