В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій — Finance.ua

В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

В Україні влітку підвищені пенсії отримають кілька категорій українців. Це працюючі пенсіонери, вчені, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє видання «На пенсії». Так, перш за все варто зазначити, що в червні збільшені пенсії, причому з доплатою відразу за три місяці, отримають пенсіонери, що працюють.

Тобто доплати, які пенсіонери мають отримати з 1 квітня, вони отримають у червні 2023 року заднім числом. Директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко попередила про це українців під час виступу на телемарафоні.

«Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Однак проіндексовані виплати вони зможуть отримати тільки в червні разом із доплатою за квітень і травень», — сказала Охріменко.

Справа в тому, що звітна інформація за перший квартал 2023 року надійде до органів Пенсійного фонду вже у другій половині травня. Тому й підвищені пенсії українці зможуть отримати лише в червні. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що індексація та перерахунок пенсій торкнеться ще деяких професій у липні. Зокрема, у липні 2023 року буде проведено черговий перерахунок пенсій для:

державних службовців;

вчених;

працівників органів місцевого самоврядування

Як пояснювала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, у 2023 році проводять велику індексацію пенсій, тому що в Україні є люди, які отримували пенсію під час СРСР, і відтоді реальний розмір їх пенсій був низьким, проте держава «дотягувала» суму до мінімального розміру пенсії. В Україні вже за розрахунковою формулою деякі пенсіонери не отримували перерахування чи індексації через це.

У липні пенсії мають збільшитися на 19,7%. Але сума підвищення в грошовому еквіваленті для кожного українця буде різною. Розмір підвищення пенсії залежить від рівня початкової суми: чим вище пенсія, тим більше буде підвищення. Тому державні службовці, вчені та працівники місцевого самоврядування отримають різну остаточну суму після індексації.

1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300-570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

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