Украина не может платить за возвращение беженцев, — Гетманцев — Finance.ua
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Украина не может платить за возвращение беженцев, — Гетманцев

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Украина не может платить за возвращение беженцев, — Гетманцев
Украина не может платить за возвращение беженцев, — Гетманцев
У Украины нет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами. В то же время государство должно создавать привлекательные условия для возвращения — в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.
Об этом в интервью Delo.ua заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Возвращение украинцев — вопрос сохранения страны

Гетманцев отметил, что в настоящее время у правительства, вероятно, нет точных расчетов по экономическому эффекту от возвращения украинских беженцев. В то же время, по его словам, этот вопрос выходит за рамки сугубо экономической плоскости — речь идет о сохранении страны, ее народа, демографического и культурного потенциала.
Он подчеркнул, что государство не может позволить себе финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы, поскольку это было бы несправедливым по отношению к оставшимся в Украине.
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«Мы не можем говорить о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев. Во-первых, у нас нет на это денег (давайте будем откровенными). Во-вторых, каким образом эти плюшки будут восприняты людьми, которые остались в Украине? Это вопрос справедливости. Мы не можем за возвращение беженцев в Украину платить какие-то деньги или предоставлять льготы. Это абсолютно недопустимо», — добавил он.
Гетманцев подчеркнул, что главная задача государства — создать в Украине такие условия, которые будут мотивировать граждан возвращаться.
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Среди ключевых направлений он назвал повышение уровня заработной платы, а также доступ к жилью, в частности через программу «єОселя», которая предусматривает возможность получения ипотеки под льготные проценты.
Также, по его словам, необходимо внедрять комплексные решения, одновременно поддерживающие и экономику, и социальную сферу. В частности, «єОселя» стимулирует развитие строительной отрасли и создает рабочие места.
Еще одно важное направление — образование: его качество существенно снизилось, и реформа в этой сфере сложная, но крайне необходимая. Все эти взаимосвязанные меры должны реализовываться в комплексе, подытожил Гетманцев.
По материалам:
Діло
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