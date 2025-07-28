Госдолг Украины вырос еще на $4 млрд за месяц — Finance.ua

Госдолг Украины вырос еще на $4 млрд за месяц Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Госдолг Украины вырос еще на $4 млрд за месяц

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2025 года составил 7,697 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Укринформ.

Отмечается, что на 30 июня 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7696,95 млрд грн, или 184,84 млрд дол. США.

«В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,88 млрд долл. США», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5775,49 млрд грн (75,04% общей суммы), или 138,70 млрд дол. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 921,46 млрд грн (24,96% общей суммы), или 46,14 млрд дол. США.

Государственный долг Украины составил 7402,52 млрд грн (96,18% общей суммы), или 177,77 млрд дол. США. Гарантированный государством долг составил 294,43 млрд грн (3,83%) или 7,07 млрд дол. США.

Напомним, по прогнозам МВФ, общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Также ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года на погашение и обслуживание государственного долга Украина потратила каждую шестую гривну , поступившую в бюджет. В то же время в Министерстве финансов до сих пор не утвердили Программу управления долгом на 2025 год.

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