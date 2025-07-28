Зеленский подписал закон о факторинге: что это даст — Finance.ua

Зеленский подписал закон о факторинге: что это даст Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о факторинге: что это даст

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля подписал законопроект № 12306 о факторинге. Это решение обеспечит компаниям быстрый доступ к необходимому финансированию и будет способствовать их развитию.

Об этом сообщает сайт Верховной рады Украины.

«Факторинг является важным сегментом финансового сектора, который позволяет расширить доступ к финансовым ресурсам компаниям, а значит, может ускорить экономический рост страны, особенно учитывая вызовы экономике Украины, возникшие в связи с полномасштабным вторжением российской федерации на территорию Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

О чем идет речь

Авторы закона подчеркивают, что факторинг способствует более эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и их развитию, поскольку позволяет компании предлагать клиентам выгодные условия оплаты (товарный кредит), повысить объемы продаж, ликвидность баланса, ускорить оборотность активов, пополнить оборотный капитал и избежать кассовых разрывов.

Новый закон, в частности, вводит государственную регистрацию права требования, что значительно снизит риски мошенничества в сфере факторинга. Также закон четко определяет, что такое договор факторинга, его предмет и содержание, а также устанавливает порядок приоритетности уступки денежного требования.

Ключевые нововведения направлены на имплементацию положений Модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге, который приведет украинский рынок в соответствие с лучшими мировыми практиками.

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