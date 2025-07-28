НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия обязательных резервов банков — Finance.ua

НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия обязательных резервов банков Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Национальный банк обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия обязательных резервов банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Так, с 11 августа 2025 года:

— из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227193, учитывая его плановое погашение 06 августа 2025 года в полном объеме;

— вместо этого в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с ISIN UA4000236418, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 15 июля 2025 года.

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 августа 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642 и новый UA4000236418.

Как сообщали «Українські Новини», банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, который определяется как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования).

Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

В целях повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка и содействия избеганию финансирования бюджетного дефицита через эмиссионные источники банкам разрешено часть обязательных резервов покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Українські Новини По материалам:

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