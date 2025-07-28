Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены — Finance.ua

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Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены

Личные финансы
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Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены
Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены
На аренду однокомнатной квартиры украинцы тратят 50% зарплаты.
Об этом свидетельствуют аналитические данные OLX.
Спрос на аренду квартир в Украине растет: прирост количества откликов по Украине составляет 20%. Такая же тенденция касается 1-, 2- и 3-комнатных квартир, где число откликов выросло на 20−22%.
Предложение уменьшается, спрос продолжает расти (в среднем 14.7 откликов на одно объявление), что и привело к повышению цен.

Что с ценами

Медианная стоимость долгосрочной аренды в гривне по Украине выросла на 8%, достигнув 13 тыс. грн.
Медианная цена аренды в июне 2025 года составляет:
  • 1-комнатная кв. — 11 тыс. грн;
  • 2-комнатная кв. — 14 тыс. грн;
  • 3-комнатная кв. м — 20 тыс. грн.
Наиболее весомо прибавили в цене 3-комнатные квартиры +33%. Цены на аренду 1-комнатных и 2-комнатных повысились на 10% и 17% соответственно.
Наибольший рост медианной стоимости аренды 1-комнатной квартиры произошел в Сумах на 33%. Весомо выросла также стоимость в Одессе (+25%) и Житомире (+18%). На уровне января этого года цена осталась в Луцке и Днепре. Снижение цен произошло только в Черновцах на 2%.
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Аренда: 1-комн. квартир

Лидером по стоимости аренды 1-комнатной квартиры остается Ужгород (18670 грн/мес.), как и в конце 2024 года, где цена в городе выросла еще на 10% и превысила стоимость в Киеве (16 тыс. грн/мес.) и Львове (17418 грн/мес.).
Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены

Аренда: 2-комн. квартир

Если говорить о динамике цен, то наибольший рост цен на аренду 2-х комнатных квартир произошел в Одессе +50% за полгода. На 21% выросла цена в Харькове и на 19% в столице.
Киев, Львов и Ужгород — сохранили лидерство по стоимости аренды 2-х комнатных квартир.
Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены
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Аренда: 3-комн. квартир

На рынке долгосрочной аренды 3-комнатных квартир первое место по росту цены за полгода заняла Одесса +66%.
  • Киев имеет высокую медианную стоимость — 60 174 грн/мес. с ростом цены на 30%.
  • На 2-м месте Львов — 22 986 грн/мес., где цена снизилась на 8% за первые полгода.
Сколько стоит аренда квартир по Украине: актуальные цены
Также увеличение стоимости аренды произошло в Житомире — на 20% и в Николаеве +11%.
Аналитики фиксируют, что снижение цен произошло сразу в нескольких городах: Ужгород (-10%), Сумы (-8%), Львов (-8%), Хмельницкий (-5%), Ивано-Франковск (-1%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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