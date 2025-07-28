Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика) Сегодня 09:04 — Недвижимость

Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)

За первое полугодие 2025 года медианная стоимость частных домов на вторичке в Украине выросла на 12%. В среднем, чтобы приобрести частный дом, придется отдать $67 000. Дороже всего обойдется покупка дома в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Наиболее доступные предложения — в Запорожье и Чернигове.

В июне рынок купли-продажи частных домов продолжает активизироваться: количество объявлений выросло во всех сегментах, однако чаще всего продают дуплексы (+36% к количеству объявлений).

Медианные цены по типу дома (вторичный рынок):

дуплекс — $106 999:

дом — $64 000:

таунхаус — $80 000.

Цены на частные дома по Украине.

Более чем за полгода выросли цены в столице (+18%). А вот удешевление частных домов зафиксировано в большинстве восточных и южных областных центров, в частности: Чернигов -17%; Харьков -12%; Запорожье -10%.

Высокая стоимость покупки дома — в Киеве $234 000, Львове $185 000 и Ужгороде $165 000.

Где самые дешевые частные дома по Украине (по средним ценам):

Чернигов — $20 000;

Запорожье — $28 190;

Херсон — $36 750;

Полтава — $43 000

Днепр — $43 900;

Кропивницкий — $45 250.

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Что с арендой домов

С начала года украинцы все чаще стали интересоваться долгосрочной арендой частных домов — на 1 объявление приходится 13 откликов. Из-за спроса растут и цены: медианная цена увеличилась на 64%.

Больше всего стоимость аренды дома выросла в Николаеве — на 50% и Одессе — на 45%. А цены на аренду домов просели в Хмельницком, где медианная цена упала на 50%, и Ивано-Франковске (-25%).

Дороже всего арендовать частные дома в столице, где за месяц просят в среднем почти 100 000 грн. Вдвое дешевле аренда дома обойдется в Одессе — 54 011 грн/мес.

В пятерку самых дорогих также вошли несколько городов на западе Украины:

Ужгород — 41 629 грн/мес.;

Черновцы — 32 952 грн/мес.;

Львов — 29 642 грн/мес.

В то же время в прифронтовых Херсоне и Одессе медианная цена месячной аренды составляет 4500 грн и 7 499 грн соответственно.

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