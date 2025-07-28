Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)
Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)
За первое полугодие 2025 года медианная стоимость частных домов на вторичке в Украине выросла на 12%. В среднем, чтобы приобрести частный дом, придется отдать $67 000. Дороже всего обойдется покупка дома в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Наиболее доступные предложения — в Запорожье и Чернигове.
Об этом говорится в обзоре рынка от OLX.
В июне рынок купли-продажи частных домов продолжает активизироваться: количество объявлений выросло во всех сегментах, однако чаще всего продают дуплексы (+36% к количеству объявлений).
Медианные цены по типу дома (вторичный рынок):
  • дуплекс — $106 999:
  • дом — $64 000:
  • таунхаус — $80 000.
Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)

Цены на частные дома по Украине.

Более чем за полгода выросли цены в столице (+18%). А вот удешевление частных домов зафиксировано в большинстве восточных и южных областных центров, в частности: Чернигов -17%; Харьков -12%; Запорожье -10%.
Высокая стоимость покупки дома — в Киеве $234 000, Львове $185 000 и Ужгороде $165 000.
Где самые дешевые частные дома по Украине (по средним ценам):
  • Чернигов — $20 000;
  • Запорожье — $28 190;
  • Херсон — $36 750;
  • Полтава — $43 000
  • Днепр — $43 900;
  • Кропивницкий — $45 250.
Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)
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Что с арендой домов

С начала года украинцы все чаще стали интересоваться долгосрочной арендой частных домов — на 1 объявление приходится 13 откликов. Из-за спроса растут и цены: медианная цена увеличилась на 64%.
Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)
Больше всего стоимость аренды дома выросла в Николаеве — на 50% и Одессе — на 45%. А цены на аренду домов просели в Хмельницком, где медианная цена упала на 50%, и Ивано-Франковске (-25%).
Сколько стоят частные дома в Украине — покупка и аренда (инфографика)
Дороже всего арендовать частные дома в столице, где за месяц просят в среднем почти 100 000 грн. Вдвое дешевле аренда дома обойдется в Одессе — 54 011 грн/мес.
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В пятерку самых дорогих также вошли несколько городов на западе Украины:
  • Ужгород — 41 629 грн/мес.;
  • Черновцы — 32 952 грн/мес.;
  • Львов — 29 642 грн/мес.
В то же время в прифронтовых Херсоне и Одессе медианная цена месячной аренды составляет 4500 грн и 7 499 грн соответственно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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