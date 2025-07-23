Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков

Недвижимость
79
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.
Об этом свидетельствуют данные платформы недвижимости ЛУН.
Наибольшее падение среди всех регионов за последние полгода — именно в Запорожье: стоимость квадратного метра в долларах снизилась на 11%. В Кропивницком цены на новостройки также просели — на 7%.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
На фоне тренда на рост эти два города демонстрируют противоположную динамику — это может быть связано как с рисками безопасности, так и снизившимся спросом.

Сколько стоят «однушки» в этих городах

Аналитики подсчитали, что в среднем, чтобы приобрести однокомнатную квартиру у застройщика в Запорожье, придется отдать 26 700 долларов. В Кропивницком цена на «однушку» составляет около 37 тыс. долларов.
Самые дешевые однокомнатные квартиры сейчас в таких городах:
  • Сумы — средняя цена 23 500 долларов;
  • Николаев — 24 800 долларов;
  • Чернигов -28 600 долларов.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков

Сколько стоит «квадрат» в Кропивницком

Средняя стоимость квадратного метра на первичке в Кропивницком с начала 2025 года снизилась с 1080 до 1000 долларов.
В то же время самая низкая цена на жилье в этом городе была в августе 2022 года, когда стоимость «квадрата» просела до 450 долларов.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Если рассматривать разные классы жилья, то здесь распределение и динамика следующие:
  • «комфорт-класс» — 940 долл./кв.м (+60 долл. с начала года);
  • «бизнес-класс» — 1200 долл./кв.м (по сравнению с 1080 долларов в январе 2025).
В то же время у аналитиков ЛУН нет достаточно данных для определения средних цен в классе «эконом».
Читайте также

Цены на первичке в Запорожье

Вторым городом, где подешевело жилье в новостройках, является Запорожье. Средняя цена на квартиры в запорожских новостройках в июле 2025 г. снизилась на 5% до 570 долларов/кв.м.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Это на 40 долларов меньше, чем было в апреле-июне этого года, когда «квадрат» стоил в среднем 610 долларов, и на 70 долларов меньше, чем в начале года. С пиковых значений в августе 2023 года рынок значительно охладел: тогда стоимость достигала 930 долл./кв.м.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Цены на новые квартиры в Запорожье по разным классам жилья достаточно стабильны. Согласно данным платформы ЛУН, за последние полгода:
  • в классе «эконом» квадрат подешевел на 30 долларов — до 610 долл./кв.м;
  • в «комфорт-классе» — стабильная цена 670 долл./кв.м;
  • в «бизнес-классе» — без изменений 570 долл./кв.м;
  • в классе «премиум» — цена снизилась с 600 до 540 долл./кв.м;
Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на рынке и длительную войну, застройщики удерживают стабильные цены в большинстве сегментов.
Напомним, согласно исследованию, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет, откладывая всю зарплату.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems