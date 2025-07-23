Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков — Finance.ua

Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков Сегодня 16:05 — Недвижимость

Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков

Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.

Об этом свидетельствуют данные платформы недвижимости ЛУН.

Наибольшее падение среди всех регионов за последние полгода — именно в Запорожье: стоимость квадратного метра в долларах снизилась на 11%. В Кропивницком цены на новостройки также просели — на 7%.

На фоне тренда на рост эти два города демонстрируют противоположную динамику — это может быть связано как с рисками безопасности, так и снизившимся спросом.

Сколько стоят «однушки» в этих городах

Аналитики подсчитали, что в среднем, чтобы приобрести однокомнатную квартиру у застройщика в Запорожье, придется отдать 26 700 долларов. В Кропивницком цена на «однушку» составляет около 37 тыс. долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры сейчас в таких городах:

Сумы — средняя цена 23 500 долларов;

Николаев — 24 800 долларов;

Чернигов -28 600 долларов.

Сколько стоит «квадрат» в Кропивницком

Средняя стоимость квадратного метра на первичке в Кропивницком с начала 2025 года снизилась с 1080 до 1000 долларов.

В то же время самая низкая цена на жилье в этом городе была в августе 2022 года, когда стоимость «квадрата» просела до 450 долларов.

Если рассматривать разные классы жилья, то здесь распределение и динамика следующие:

«комфорт-класс» — 940 долл./кв.м (+60 долл. с начала года);

«бизнес-класс» — 1200 долл./кв.м (по сравнению с 1080 долларов в январе 2025).

В то же время у аналитиков ЛУН нет достаточно данных для определения средних цен в классе «эконом».

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Цены на первичке в Запорожье

Вторым городом, где подешевело жилье в новостройках, является Запорожье. Средняя цена на квартиры в запорожских новостройках в июле 2025 г. снизилась на 5% до 570 долларов/кв.м.

Это на 40 долларов меньше, чем было в апреле-июне этого года, когда «квадрат» стоил в среднем 610 долларов, и на 70 долларов меньше, чем в начале года. С пиковых значений в августе 2023 года рынок значительно охладел: тогда стоимость достигала 930 долл./кв.м.

Цены на новые квартиры в Запорожье по разным классам жилья достаточно стабильны. Согласно данным платформы ЛУН, за последние полгода:

в классе «эконом» квадрат подешевел на 30 долларов — до 610 долл./кв.м;

в «комфорт-классе» — стабильная цена 670 долл./кв.м;

в «бизнес-классе» — без изменений 570 долл./кв.м;

в классе «премиум» — цена снизилась с 600 до 540 долл./кв.м;

Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на рынке и длительную войну, застройщики удерживают стабильные цены в большинстве сегментов.

Напомним, согласно исследованию, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет , откладывая всю зарплату.

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