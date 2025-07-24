Вернувшиеся из-за границы ВПО могут претендовать на выплаты — Finance.ua

Вернувшиеся из-за границы ВПО могут претендовать на выплаты Сегодня 08:26 — Личные финансы

Вернувшиеся из-за границы ВПО могут претендовать на выплаты

Вернувшиеся из-за границы внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут претендовать на назначение помощи на проживание ВПЛ. При этом существуют два отдельных механизма назначения такой помощи, которые зависят от обстоятельств.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Если лицо обращается за помощью впервые

Согласно п. 8 Порядка лицо, находившееся за границей, имеет право на помощь, если одновременно выполнены следующие условия:

Получена справка ВПЛ

То есть на момент обращения лицо должно быть официально взято на учет как внутренне перемещенное лицо. Оформить справку и подать заявление на помощь можно отдельно или одновременно (например, через приложение «Дія» или в органе соцзащиты).

Обращение подано впервые

Лицо считается таким, которое обращается впервые, если до момента обращения ему не назначали и не выплачивали пособие на проживание ВПЛ в соответствии с Порядком.

Обращение подано не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения в Украину

В то же время учитываются только рабочие дни (выходные, праздничные и нерабочие дни не засчитываются).

Лицо отвечает имущественным критериям

Существуют критерии, установленные для получения помощи (например, нет депозитов на сумму более 100 тыс. грн, жилья на территориях, которые не являются зоной боевых действий или временно оккупированы, не совершало покупок и обмена валюты на сумму более 100 тыс. грн и т. п. ).

Если помощь уже назначалась раньше, но была прекращена или лицо отказалось от нее

Для ВПЛ, которые уже получали пособие, но выплаты были прекращены (в том числе в связи с выездом за границу), применяют другие правила — продление помощи на проживание, предусмотренное пунктом 13 Порядка. Так, в этом случае пособие может быть продлено на следующий шестимесячный период, если лица:

имеют право на помощь в соответствии с постановлением КМУ от 11 июля 2023 г. № 709 (другими словами — получали помощь после 1 августа 2023 г.);

являются получателями помощи;

переместились с территорий, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации; отказалось от помощи или ему была прекращена выплата;

и/или имеют уничтоженное или поврежденное жилье, непригодное для проживания;

и/или были сняты с учета как ВПЛ, но повторно встали на учет.

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Специалисты обращают внимание, что для такой категории заявителей при определении права на продление помощи п. 8 Порядка (т.е. правила для вернувшихся из-за границы и обращающихся впервые) не применяется. Дополнительно применяются другие критерии, в частности, принадлежность заявителя к одной из уязвимых категорий: получатели пенсии, лица с инвалидностью, беременные женщины, дети-сироты, дети, прибывшие без сопровождения законного представителя, малообеспеченные семьи с детьми и т. д.

Во всех случаях обязательным остается соблюдение имущественных критериев (отсутствие депозитов на сумму свыше 100 тыс. грн, жилья на территориях, не отнесенных к боевым действиям или временной оккупации, покупок и обмена валюты на сумму свыше 100 тыс. грн и т. п. ).

Что изменилось с 1 июля в помощи на проживание ВПЛ

С 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, получаемых украинцами, передано Пенсионному фонду. Следовательно, за назначением помощи на проживание внутренне перемещенные лица могут также обращаться в сервисные центры ПФУ, напоминают в Минсоцполитики.

Теперь именно органы Пенсионного фонда рассматривают заявления, принимают решения и начисляют выплату помощи на проживание ВПЛ.

При этом количество мест, куда можно обратиться за назначением проживания, не ограничивается только Пенсионным фондом.

С 1 июля 2025 года за помощью на проживание ВПЛ могут обратиться:

через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал «Дія») или приложение «Дія» для назначения помощи впервые;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или исполнительные органы сельских/поселковых/городских советов;

почтой в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Кто будет назначать помощь на проживание внутриперемещенным лицам

Помощь будет назначаться непосредственно Пенсионным фондом.

То есть, если человек подал заявление в орган социальной защиты до 1 июля 2025 года, но оно еще не рассмотрено, решение будут принимать органы Пенсионного фонда.

Важно, что для получателей выплат ничего не меняется, а значит, обращаться за назначением помощи повторно не нужно.

Где получить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица?

Порядок оформления справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, необходимой для назначения помощи на жительство, не изменился.

Для получения соответствующей справки можно и дальше обращаться к уполномоченному лицу органа местного самоуправления, ЦПАУ или подать заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг («Дія»).

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