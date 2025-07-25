Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов

Личные финансы
283
Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов
Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов
«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.
О нововведениях сообщила пресс-служба перевозчика.
«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Итак, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

Каких рейсов это касается

На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на рейсы:
  • № 105/106 Одесса — Киев;
  • № 91/92 Львов — Киев;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 12 Львов — Одесса;
  • № 27/28 Киев — Чоп.
Отмечается, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Кого не касается нововведение

В УЗ отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».
Напомним, УЗ также усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда. В частности, на станциях будут избирательно работать группы военизированной охраны.
Также ранее сообщалось, что с 18 июня «Укрзализныця» индексировала цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. Так, например, стоимость стакана классического чая выросла с 10 грн до 20 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems