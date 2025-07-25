Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов — Finance.ua

Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов 25.07.2025, 11:41 — Личные финансы

Билеты только онлайн: «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов

«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.

О нововведениях сообщила пресс-служба перевозчика.

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Итак, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

Каких рейсов это касается

На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на рейсы:

№ 105/106 Одесса — Киев;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 12 Львов — Одесса;

№ 27/28 Киев — Чоп.

Отмечается, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Кого не касается нововведение

В УЗ отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзализныци» и через «Армия+».

Напомним, УЗ также усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда. В частности, на станциях будут избирательно работать группы военизированной охраны.

Также ранее сообщалось, что с 18 июня «Укрзализныця» индексировала цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. Так, например, стоимость стакана классического чая выросла с 10 грн до 20 грн.

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