Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву — Finance.ua
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Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву

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Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву
Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву
З 18 червня «Укрзалізниця» індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення.
Про це повідомила компанія.
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Вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості.
Як пише компанія, це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов’язані з реалізацією цієї продукції.
Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.
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Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1».

Інтерсіті+

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.
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Принагідно нагадаємо, в поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.
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Нагадаємо, також є жіночі купе, які функціонують у пасажирських поїздах «Укрзалізниці» з літа 2023 року.
«Укрзалізниця» запустила у пілотному режимі жіночі купе після того, як на сайті уряду отримала підтримку петиція із закликом виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ. 🚈
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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