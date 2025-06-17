Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву — Finance.ua

Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни на чай та каву

З 18 червня «Укрзалізниця» індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення.

Про це повідомила компанія

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Вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості.

Як пише компанія, це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов’язані з реалізацією цієї продукції.

Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1».

Інтерсіті+

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

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Принагідно нагадаємо, в поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.

Нагадаємо, також є жіночі купе, які функціонують у пасажирських поїздах «Укрзалізниці» з літа 2023 року.

«Укрзалізниця» запустила у пілотному режимі жіночі купе після того, як на сайті уряду отримала підтримку петиція із закликом виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок.

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