Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад) — Finance.ua

Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад) Вчора 11:10 — Фондовий ринок

Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад)

Як повідомила «Укразалізниця», призначено новий додатковий потяг до Ужгорода.

Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.

Читайте також «Укрзалізниця» продовжила обмеження руху для поїздів до Ворохти

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Квитки — в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Читайте також «Укрзалізниця»: залізнична інфраструктура зазнала атак рф у трьох областях

Нагадаємо, на Харківщині, Донеччині та Сумщині вночі та зранку залізнична інфраструктура зазнала російських атак. За повідомленням, на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона, рух було оперативно відновлено.

Раніше Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.

Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

«Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів, яка стала можливою завдяки системній підтримці прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди Уряду та Мінрозвитку» — повідомили в «Укрзалізниці».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.