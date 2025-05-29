Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад) — Finance.ua
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Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад)

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Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад)
Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад)
Як повідомила «Укразалізниця», призначено новий додатковий потяг до Ужгорода.
Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.
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В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.
Квитки — в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.
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Нагадаємо, на Харківщині, Донеччині та Сумщині вночі та зранку залізнична інфраструктура зазнала російських атак. За повідомленням, на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона, рух було оперативно відновлено.
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Раніше Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.
Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.
«Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів, яка стала можливою завдяки системній підтримці прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди Уряду та Мінрозвитку» — повідомили в «Укрзалізниці».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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