Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України: що там є (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України: що там є (фото) Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України: що там є (фото)

Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.

Про це повідомила компанія.

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Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

«Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів, яка стала можливою завдяки системній підтримці прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди Уряду та Мінрозвитку» — повідомили в «Укрзалізниці».

Фото: Укрзалізниця

Отримані сьогодні 6 нових вагонів вже цих вихідних поповнять склад двогрупного поїзда 22/21−104/103 Львів — Харків, Краматорськ.

Характеристика

Нові вагони поєднують звичну конфігурацію місць із низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Так, полички отримали м’які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

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Під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі на кшталт військових рюкзаків або туристичних валіз. Згладжується різниця між нижньою та верхньою полицями за рахунок наявності зверху розкладних індивідуальних столиків та відведеного місця для сидіння.

Фото: Укрзалізниця

Інтер’єр вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.

Фото: Укрзалізниця

Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об’ємним друком. Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля.

Фото: Укрзалізниця

Традиційно в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники. Стандартом як у нових, так і в капітально-відновлених вагонах вже стали кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики.

Програма закупівлі нових плацкартних вагонів доповнюється системною модернізацією наявного рухомого складу: так, Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів у 2025 році, з яких 37 будуть саме плацкартними.

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