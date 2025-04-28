Укрзалізниця запускає новий поїзд — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий поїзд
Укрзалізниця запускає новий регіональний маршрут, що з’єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк. Про це повідомила компанія.
З 6 травня 2025 року почне курсувати регіональний поїзд № 815/816 Коломия — Луцьк — Коломия, який поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом.
Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами. Графік руху:
У напрямку Луцька (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі): Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.
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У напрямку Коломиї (також по 4,5,6,7 дням тижня).
У понеділок, вівторок і середу поїзд № 815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ — Львів — Івано-Франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.
Умови
На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.
Квитки — в продажі з 27 квітня.
Придбати квитки можна буде:
- у мобільному застосунку Укрзалізниці
- на офіційному сайті booking.uz.gov.u
Нагадаємо, подорожі залізницею — зручний та доступний спосіб пересування, яким щодня користуються тисячі українців. Проте далеко не всі пасажири знають, що навіть незначне порушення правил може обернутися не лише попередженням, а й реальним штрафом. Згідно з українським законодавством, розміри стягнень можуть сягати кількох сотень гривень. Основні причини штрафів на залізниці — за посиланням.
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