Потяг Кишинів-Одеса відновить рух уперше з 2022 року — Finance.ua
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Потяг Кишинів-Одеса відновить рух уперше з 2022 року

Фондовий ринок
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Потяг Кишинів-Одеса відновить рух уперше з 2022 року
Потяг Кишинів-Одеса відновить рух уперше з 2022 року
Влітку планують відновити рух потяга Кишинів — Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це пише Європейська правда із посиланням на повідомлення Молдовської залізниці.
У повідомленні сказано, що делегація Молдовської залізниці на чолі з виконувачем обов’язків гендиректора підприємства Сергієм Котельником 11 квітня відвідала з робочим візитом Київ.
Як зазначили на підприємстві, сторони обговорили можливості відновлення транзиту українських вантажів до країн ЄС і назад залізничними лініями Молдови.
З огляду на те, що через ситуацію, яка склалася в регіоні внаслідок війни, потік вантажів і пасажирів через Молдову фактично перенаправили.
«Сторони дійшли спільної думки, що необхідно відновити роботу пасажирського маршруту Кишинів — Одеса, запуск якого заплановано з відкриттям літнього сезону», — зазначили в повідомленні.
Після відновлення сполучення потяг Кишинів — Одеса ходитиме через невизнане Придністров’я, що «Європейській правді» підтвердило джерело, знайоме з деталями переговорів.
25 лютого 2022 року Молдова тимчасово призупинила залізничне сполучення з Україною.
Зокрема, було скасовано курсування поїзду Одеса-Кишинів-Одеса.
За матеріалами:
Українські Новини
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