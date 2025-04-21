Штрафи у потягах УЗ: за що можуть оштрафувати на залізниці — Finance.ua

Штрафи у потягах УЗ: за що можуть оштрафувати на залізниці Сьогодні 17:33 — Технології&Авто

Штрафи у потягах УЗ: за що можуть оштрафувати на залізниці

Подорожі залізницею — зручний та доступний спосіб пересування, яким щодня користуються тисячі українців. Проте далеко не всі пасажири знають, що навіть незначне порушення правил може обернутися не лише попередженням, а й реальним штрафом. Згідно з українським законодавством, розміри стягнень можуть сягати кількох сотень гривень.

Основні причини штрафів на залізниці

1. Пошкодження майна у поїздах

Відповідно до статті 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за псування внутрішнього обладнання пасажирських вагонів або пошкодження скла локомотивів і вагонів передбачений штраф від 170 до 510 гривень. Це може стосуватися будь-яких дій, що призводять до матеріальних збитків — від написів на стінах до ламання меблів.

2. Куріння у невстановлених місцях

Куріння у вагонах, зокрема в тамбурах приміських поїздів, а також у поїздах місцевого та далекого сполучення поза спеціально відведеними місцями, карається штрафом у розмірі 85−340 гривень або попередженням. Те саме стосується і порушень у метрополітенах.

3. Небезпечна поведінка на коліях та у поїзді

Стаття 109 КУпАП передбачає низку штрафів за порушення безпеки:

Самовільний проїзд у вантажних поїздах, стрибки з поїзда під час руху, поїздки на підніжках або дахах — від 119 до 255 гривень.

Пошкодження залізничних об’єктів та колій — від 170 до 510 гривень для громадян і до 1020 гривень для посадовців.

Прохід по коліях у невстановлених місцях, а також викидання сміття з вагонів — попередження або штраф 34−170 гривень.

4. Підкладання предметів на рейки

Це серйозне правопорушення, яке може вплинути на безпеку руху поїздів. За такі дії передбачений штраф у розмірі 255−680 гривень.

5. Порушення при прогоні худоби

Випасання худоби поблизу залізниці або її перегін через колії у неналежних місцях також може обернутись неприємностями:

Для громадян — 170−340 гривень.

Для посадових осіб — до 425 гривень.

Додаткові правила, про які варто знати

▪️ Проїзд без квитка

За безквитковий проїзд пасажир може бути оштрафований на двадцятикратну вартість проїзду. При цьому провідник або контролер має право висадити порушника на найближчій станції.

▪️ Перевезення багажу без квитка

Кожен пасажир має право на безкоштовне перевезення обмеженого обсягу ручної поклажі. За перевищення допустимих норм або перевезення незареєстрованого багажу також можуть оштрафувати.

▪️ Гучна музика, хуліганство, порушення порядку

Такі дії можуть кваліфікуватися як дрібне хуліганство й караються попередженням або штрафом, а в деяких випадках — навіть адміністративним арештом.

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