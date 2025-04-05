«Укрзалізниця» відновила низку онлайн-сервісів для пасажирів та залізничників — Finance.ua

«Укрзалізниця» відновила низку онлайн-сервісів для пасажирів та залізничників
«Укрзалізниця» відновила ще низку своїх онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників після кібератаки.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Користувачам знову доступні:
- сайт замовлення пасажирських сервісів;
- сайт зручних розкладів та стиковок для повернення додому залізницею;
- сайт Київської кільцевої електрички;
- сайт з розкладами приміських поїздів.
Також відновлено сайти для допомоги залізничникам:
- сайт для ветеранів та ветеранок-залізничників;
- сайт програми «Залізна родина» — допомога залізничникам, постраждалим від війни.
Крім того, повернули напрямок руху поїзда для Інтерсіті+ в застосунку «Укрзалізниці».
Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.
Поділитися новиною