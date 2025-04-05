«Укрзалізниця» відновила низку онлайн-сервісів для пасажирів та залізничників — Finance.ua

«Укрзалізниця» відновила низку онлайн-сервісів для пасажирів та залізничників Сьогодні 15:27 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» відновила низку онлайн-сервісів для пасажирів та залізничників

«Укрзалізниця» відновила ще низку своїх онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників після кібератаки.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Користувачам знову доступні:

Також відновлено сайти для допомоги залізничникам:

Крім того, повернули напрямок руху поїзда для Інтерсіті+ в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.