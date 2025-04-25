«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Київ — Ужгород (дати, розклад) Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Київ — Ужгород (дати, розклад)

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 213/214 Київ — Ужгород — Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

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З Києва — з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня — по непарних числах.

З Ужгорода — з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня — по парних числах.

Відправлення з Києва — 23:00, прибуття до Ужгорода — 12:31.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжить курсування регіонального поїзда № 802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Рішення ухвалили з огляду на підвищений попит під час весняних поїздок.

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