Укрзалізниця продовжить курсування поїзда Чернівці — Львів у травні — Finance.ua
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Укрзалізниця продовжить курсування поїзда Чернівці — Львів у травні

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Укрзалізниця продовжить курсування поїзда Чернівці — Львів у травні
Укрзалізниця продовжить курсування поїзда Чернівці — Львів у травні
Укрзалізниця продовжить курсування регіонального поїзда № 802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Рішення ухвалили з огляду на підвищений попит під час весняних поїздок.
Про це повідомили в компанії.
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Поїзд курсуватиме у такі дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.
Графік руху:
Поїзд № 802 Чернівці — Львів:
  • Відправлення з Чернівців — 06:32
  • Снятин — 07:19—07:29
  • Коломия — 08:04—08:07
  • Івано-Франківськ — 08:54—08:58
  • Ходорів — 10:04—10:06
  • Прибуття до Львова — 11:19
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Поїзд № 801 Львів — Чернівці:
  • Відправлення зі Львова — 17:20
  • Ходорів — 18:37—18:39
  • Івано-Франківськ — 19:47—19:56
  • Коломия — 20:56—20:58
  • Снятин — 21:31—21:33
  • Прибуття до Чернівців — 22:07
На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який забезпечує комфорт завдяки тихому руху, плавності ходу та зручним сидінням.
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Квитки можна придбати за 10 днів до дати поїздки в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
За матеріалами:
Finance.ua
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