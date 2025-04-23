Укрзалізниця продовжить курсування поїзда Чернівці — Львів у травні
Укрзалізниця продовжить курсування регіонального поїзда № 802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Рішення ухвалили з огляду на підвищений попит під час весняних поїздок.
Про це повідомили в компанії.
Поїзд курсуватиме у такі дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.
Графік руху:
Поїзд № 802 Чернівці — Львів:
- Відправлення з Чернівців — 06:32
- Снятин —
07:19—07:29
- Коломия —
08:04—08:07
- Івано-Франківськ —
08:54—08:58
- Ходорів —
10:04—10:06
- Прибуття до Львова — 11:19
Поїзд № 801 Львів — Чернівці:
- Відправлення зі Львова — 17:20
- Ходорів —
18:37—18:39
- Івано-Франківськ —
19:47—19:56
- Коломия —
20:56—20:58
- Снятин —
21:31—21:33
- Прибуття до Чернівців — 22:07
На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який забезпечує комфорт завдяки тихому руху, плавності ходу та зручним сидінням.
Квитки можна придбати за 10 днів до дати поїздки в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
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