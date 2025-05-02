Укрзалізниця з випередженням графіка отримала першу партію австрійських рейок — Finance.ua
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Укрзалізниця з випередженням графіка отримала першу партію австрійських рейок

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Укрзалізниця з випередженням графіка отримала першу партію австрійських рейок
Укрзалізниця з випередженням графіка отримала першу партію австрійських рейок
Укрзалізниця отримала 1,4 тис. тонн рейок виробництва австрійської компанії Voestalpine Rail Technology GmbH. Про це повідомила компанія.
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Поставку здійснено з випередженням графіка, що дозволить збільшити темпи та обсяги ремонту інфраструктури на ключових дільницях.
Укрзалізниця з випередженням графіка отримала першу партію австрійських рейок
Контракт на постачання австрійських рейок було підписано на початку квітня цього року в межах спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці».
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Тоді в торгах взяло участь 7 компаній, серед яких відомі виробники та трейдери. Переможцем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, яка запропнувала 900 євро за тонну рейки.
Така ціна за результатами торгів дозволила Укрзалізниці зекономити передбачені кошти на закупівлю та замовити на 20% рейок більше.
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Загалом Укрзалізниця за цим контрактом отримає 36 тис. тонн рейок і цього вистачить для ремонту та будівництва 280 км колій.
Нагадаємо, що у січні поточного року Укрзалізниця отримала 1,083 тис. тонн рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS. Це перша партія з 19 тисяч тонн рейок, які залізниця отримає в рамках міжурядової угоди.
За матеріалами:
Finance.ua
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