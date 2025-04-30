Укрзалізниця вперше перевезла нафтопродукти країнами Європи — Finance.ua

Укрзалізниця вперше перевезла нафтопродукти країнами Європи Сьогодні 05:12

Укрзалізниця вперше перевезла нафтопродукти країнами Європи

Дочірнє підприємство АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland у партнерстві з польським перевізником здійснило перше транспортування нафтопродуктів за маршрутом Литва — Польща — Україна.

Про це УЗ повідомила у Телеграмі

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«UZ Cargo Poland у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва — Польща — Україна. Так, UZ Cargo Poland вперше здійснює перевезення нафтопродуктів як ліцензований залізничний перевізник ЄС на визначеному маршруті територією Польщі у поєднанні з наданням послуги експедиторської діяльності з залученням вагонів власності АТ «Укрзалізниця», — йдеться в повідомленні.

Раніше UZ Cargo Poland отримала ліцензію на здійснення перевізної діяльності від UTK, сертифікат безпеки від ERA у відповідності з директивами Європейського парламенту та ради, а також уклала відповідні договори з польським перевізником PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Наступним амбітним планом компанії є розширення географії перевезень вантажів у сполученні Україна — ЄС на інші країни: Румунію, Угорщину, Словаччину.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для співфінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури.

Укрінформ За матеріалами:

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