«Укрзалізниця» виконала рекомендації АМКУ щодо використання китайських вагонних коліс — Finance.ua
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«Укрзалізниця» виконала рекомендації АМКУ щодо використання китайських вагонних коліс

Фондовий ринок
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24 квітня 2025 року Антимонопольний комітет України визнав, що акціонерне товариство «Українська залізниця» виконало рекомендації, які стосувалися скасування вказівки щодо заборони використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва компаній Maanshan Iron & Steel Co., Ltd та Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd.
Про це повідомила Антимонопольний комітет України.
Раніше Комітет встановив, що АТ «Укрзалізниця» вказівкою (факсограмою) від 08.04.2020, яка була адресована усім вагоноремонтним підрозділам АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та підприємствам, які виконують виготовлення або ремонт колісних пар вантажних вагонів і не входять до структури АТ «Укрзалізниця», заборонила використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва компаній Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. та Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd., як таких, що не відповідають ДСТУ ГОСТ 10791:2016 (ГОСТ 10791−2011).
Така заборона діяла при виготовленні, поточному, середньому та капітальному ремонті колісних пар, при прийманні таких колісних пар інспекцією центру технічного аудиту АТ «Укрзалізниця», експлуатації на залізницях України під вантажними вагонами всіх форм власності, всіх залізничних адміністрацій.
Таким чином АТ «Укрзалізниця», виходячи за межі власних повноважень, направило учасникам ринку вказану факсограму, якою було заздалегідь встановлено, що усі колеса виробництва вищезазначених компаній не відповідали вимогам державного стандарту та, як наслідок, унеможливило їх потенційне виведення на ринок України.
Тому 15 липня 2021 року Комітет надав АТ «Укрзалізниця» обов’язкові для розгляду рекомендації № 17-рк. У них АМКУ рекомендував акціонерному товариству припинити вищезазначені дії та довести до відома учасників ринку інформацію про припинення дії факсограми.
У свою чергу, АТ «Укрзалізниця», на виконання зазначених рекомендацій, проінформувало вітчизняні вагонобудівні та ремонтні підприємства, виробничі підрозділи і філії АТ «Укрзалізниця» про відміну дії вказівки від 08.04.2020, якою вводилась заборона використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва компаній Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. та Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment Co., Ltd.
За матеріалами:
Finance.ua
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