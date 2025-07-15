Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі — Finance.ua
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Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі

Криптовалюта
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Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі
Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі
Біткоїн піднявся на п’яту позицію у світовому рейтингу активів за розміром ринкової капіталізації, обігнавши Amazon. Про це свідчать дані платформи Companies Market Cap.
Це зростання відбулося на тлі чергового оновлення історичного максимуму: вартість головної криптовалюти перевищила позначку $123 000.
Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі
Як видно на графіку вище, за показником капіталізації перша криптовалюта обійшла такі компанії, як Meta, Google, Saudi Aramco, Tesla, Berkshire Hathaway та інші. Окрім цього, біткоїн знову випередив срібло за капіталізацією — така ситуація вже траплялася раніше.
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Найближчим «конкурентом» є компанія Apple — її капіталізація складає $3,15 трлн.
За даними TradingView, ринкова капіталізація біткоїна наразі перевищує $2,4 трлн:
Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі
Нагадаємо, раніше генеральний директор Xapo Bank попередив про тривалість чотирирічного циклу біткоїна і потенційний обвал активу.
«Ми всі хочемо думати, що біткоїн — це захист від інфляції, і я вірю, що він ним стане. Але наразі я цього не бачу. Для мене це все ще ризиковий актив. Принаймні, кореляція між біткоїном, S&P і акціями — досі очевидна», — сказав Рокка.
За словами очільника Xapo Bank, брак драйверів може викликати ефект «інфекції» на ринку:
«Ефект зараження може бути таким простим, як відсутність новин, через що крипторинок просто „вигорить“», — зазначив він.
За матеріалами:
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