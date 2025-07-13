Кількість криптомільйонерів зросла на понад 26 тис. від початку 2025: причини — Finance.ua
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Кількість криптомільйонерів зросла на понад 26 тис. від початку 2025: причини

Криптовалюта
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Кількість криптомільйонерів зросла на понад 26 тис. від початку 2025: причини
Кількість криптомільйонерів зросла на понад 26 тис. від початку 2025: причини
На початку 2025 року кількість криптомільйонерів суттєво зросла. Це люди, які мають на біткойн-гаманцях більше $1 млн.
Про це повідомляє Finbold.
За останніми дослідженнями, у період з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року загальна кількість криптомільйонерів зросла на 26 758 людей, зокрема з 155 569 до 182 327 гаманців.

Курс криптовалют до долара

У загальній кількості 20 488 людей мають більше $10 млн у біткоїнах. Ця кількість за півроку зросла на понад 5 тис. гаманців. Найбільше зростання фіксували у 2 кварталі 2025 року.
Кількість криптомільйонерів зросла на понад 26 тис. від початку 2025: причини
Саме Bitcoin користується найбільшою популярністю серед людей.
Такий стрімкий ріст пояснюють сильною купівельною активністю під час падінь ринку на початку 2025 року.
Дослідники додають, що така кількість не може говорити про кожну окрему людину, адже деякі особи та компанії можуть володіти кількома криптовалютними гаманцями.
Таке зростання криптомільйонерів сталося вперше з 2021 року.
За матеріалами:
speka.media
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