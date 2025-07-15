S1 REIT виплатив перші дивіденди: дохідність фонду перевищила заплановану — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА S1 REIT виплатив перші дивіденди: дохідність фонду перевищила заплановану Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

S1 REIT виплатив перші дивіденди: дохідність фонду перевищила заплановану

Фонд S1 ВДНГ виплатив інвесторам 22,35 грн на сертифікат. Дохідність склала 8,43% у доларах* - більше, ніж запланований прибуток.

У липні 2025 року фонд S1 ВДНГ, створений київським забудовником Standard One, провів першу виплату дивідендів своїм інвесторам. Це важлива подія не лише для самого проєкту, а й для всього українського ринку: по суті, вперше REIT-модель класичної орендної житлової нерухомості на вітчизняному ринку почала приносити реальний прибуток інвестору.

Перші виплати були здійснені інвесторам фонду S1 ВДНГ — одного з двох фондів у структурі S1 REIT. Сума нарахування на один інвестиційний сертифікат склала 22,35 грн, що у перерахунку на річну дохідність дає 8,43% у доларах США*. Це більше, ніж запланований прибуток на рівні 8,2%, який зазначений в Регламенті Фонду.

Фонд S1 ВДНГ має унікальні для ринку переваги. Йдеться про повністю готовий та заселений орендарями будинок. Інвестори фонду отримують щоквартальні виплати одразу, без очікувань завершення будівництва. Ми пропонуємо не абстрактну модель, а реальний, прибутковий орендний бізнес, частку в якому може мати кожен інвестор», — прокоментував подію CFO Standard One Вадим Павлушин.

У компанії повідомляють, що вже в липні фонд S1 ВДНГ планує розширити активи — йдеться про придбання нових об’єктів орендної нерухомості. В такий спосіб фонд масштабується у відповідь на попит.

S1 REIT: нова форма доступу до прибуткової нерухомості

У квітні 2025 року на українському ринку з’явився S1 REIT — перший інвестиційний фонд нерухомості (REIT), що адаптує успішну світову модель для дохідної житлової нерухомості. REIT об’єднує кошти інвесторів для придбання об’єктів, що генерують регулярний дохід від оренди, роблячи ринок нерухомості доступним для широкого кола інвесторів. Ця модель, популярна в США, Великій Британії, Німеччині та Сінгапурі, дозволяє інвестувати в нерухомість без необхідності купувати цілий об’єкт, займатися ремонтом чи пошуком орендарів.

Для українського інвестора S1 REIT відкриває унікальні можливості пасивного доходу та диверсифікації. Цей інструмент дає доступ до ринку орендної нерухомості з меншим капіталом, уникаючи всіх турбот, пов’язаних з управлінням Мінімальний поріг входу в S1 REIT становить 122 000 грн, що робить продукт доступним для ширшого кола інвесторів — від приватних осіб до компаній малого і середнього бізнесу.

Сьогодні у структурі S1 REIT доступні два фонди:

S1 ВДНГ — із готовим заселеним будинком біля станції метро «Виставковий центр»;

S1 Obolon — фонд з новим житловим комплексом біля метро «Мінська», який наразі перебуває на етапі будівництва.

Запуск S1 REIT — один із перших кроків на шляху розвитку інститутів колективного інвестування в житлову орендну нерухомість в Україні. Такий формат відповідає запиту на прозорі, зрозумілі та доступні інвестиційні інструменти. Перші дивіденди фонду — наочне підтвердження того, що ця модель працює.

* Інвестиції у ПІФ «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.

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