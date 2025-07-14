Які кадрові перестановки очікують Apple — Finance.ua

Які кадрові перестановки очікують Apple Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Які кадрові перестановки очікують Apple

Як повідомляє Bloomberg, Генеральний директор Apple Тім Кук не планує залишати свою посаду.

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Нагадаємо, Apple переживає найбільшу за десятиліття управлінську трансформацію: головний операційний директор Джефф Вільямс і фінансовий директор Лука Маестрі залишають компанію, а десятки топменеджерів наближаються до пенсійного віку.

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Тим часом компанія вже готується до зміни покоління: обов’язки Вільямса розподіляються між декількома новими керівниками, зокрема Сабіхом Ханом, новим COO, та іншими керівниками підрозділів.

Причини

Apple переживає внутрішню кризу — від критики через слабку присутність в ШІ до стагнації в продуктових інноваціях.

З 2011 року акції компанії зросли на понад 1500%, що забезпечило Куку статус одного з найуспішніших CEO в історії технологічної індустрії.

Раніше стало відомо , що Apple працює над створенням помічника на основі штучного інтелекту для застосунку Apple Support.

Нову функцію назвали Support Assistant, і вона має стати першою лінією автоматичної підтримки, подібно до того, як працює ChatGPT. Наразі вона ще не запущена, але вже присутня в коді програми — що свідчить про активну стадію розробки.

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