Які кадрові перестановки очікують Apple — Finance.ua

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Які кадрові перестановки очікують Apple

Фондовий ринок
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Які кадрові перестановки очікують Apple
Які кадрові перестановки очікують Apple
Як повідомляє Bloomberg, Генеральний директор Apple Тім Кук не планує залишати свою посаду.
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Нагадаємо, Apple переживає найбільшу за десятиліття управлінську трансформацію: головний операційний директор Джефф Вільямс і фінансовий директор Лука Маестрі залишають компанію, а десятки топменеджерів наближаються до пенсійного віку.
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Тим часом компанія вже готується до зміни покоління: обов’язки Вільямса розподіляються між декількома новими керівниками, зокрема Сабіхом Ханом, новим COO, та іншими керівниками підрозділів.
Причини
Apple переживає внутрішню кризу — від критики через слабку присутність в ШІ до стагнації в продуктових інноваціях.
  • З 2011 року акції компанії зросли на понад 1500%, що забезпечило Куку статус одного з найуспішніших CEO в історії технологічної індустрії.
Раніше стало відомо, що Apple працює над створенням помічника на основі штучного інтелекту для застосунку Apple Support.
Нову функцію назвали Support Assistant, і вона має стати першою лінією автоматичної підтримки, подібно до того, як працює ChatGPT. Наразі вона ще не запущена, але вже присутня в коді програми — що свідчить про активну стадію розробки.
За матеріалами:
Finance.ua
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