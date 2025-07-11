Apple розробляє AI-помічника для підтримки користувачів у стилі ChatGPT — Finance.ua

Apple розробляє AI-помічника для підтримки користувачів у стилі ChatGPT Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

Apple розробляє AI-помічника для підтримки користувачів у стилі ChatGPT

Apple працює над створенням помічника на основі штучного інтелекту для застосунку Apple Support.

Про це стало відомо завдяки аналізу коду додатка, який провів технічний аналітик MacRumors Аарон Перріс.

Нову функцію назвали Support Assistant, і вона має стати першою лінією автоматичної підтримки, подібно до того, як працює ChatGPT. Наразі вона ще не запущена, але вже присутня в коді програми — що свідчить про активну стадію розробки.

Як працюватиме Apple Support Assistant

Користувачі зможуть звертатися до AI‑помічника напряму в застосунку Apple Support, описуючи свою проблему в чаті. Замість зв’язку з живим консультантом, генеративна модель одразу надаватиме відповіді та можливі рішення.

У разі, якщо відповідь буде недостатньою, користувач зможе вручну звернутися до реального співробітника Apple. Це дозволяє поєднати ефективність ШІ з точністю персональної підтримки.

Які функції вже відомі:

підтримка Apple-продуктів та сервісів: помічник орієнтований на вирішення технічних питань щодо iPhone, iPad, Mac тощо;

можливість завантаження файлів: код згадує про функцію додавання зображень, PDF-документів та інших файлів, що допоможе точніше ідентифікувати проблему;

попередження про неточності: Apple чесно зазначає, що генеративні моделі можуть допускати помилки, неточності або некоректні відповіді, тому не варто сприймати поради Support Assistant як професійну консультацію.

Можливий зв’язок із ChatGPT

Оскільки Apple прямо згадує співпрацю з партнерами для впровадження цієї функції, існує ймовірність, що система буде частково базуватись на технологіях ChatGPT або схожих LLM‑моделях.

Паралельно Apple тестує внутрішній AI-інструмент під назвою «Ask» для власних консультантів AppleCare. Цей інструмент також використовує генеративний ШІ для швидкої підготовки технічних відповідей, витягуючи дані з внутрішньої бази знань компанії.

Коли очікувати запуск

На сьогодні точна дата запуску Support Assistant невідома. Проте наявність повноцінного функціоналу в коді додатка свідчить про наближення публічного тестування. Як і більшість нововведень Apple, функція ймовірно буде запускатись поступово, починаючи з обмеженого кола користувачів.

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