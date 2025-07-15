Фонд держмайна продав будівлю держінституту у Києві — Finance.ua
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Фонд держмайна продав будівлю держінституту у Києві

Фондовий ринок
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Фонд держмайна продав будівлю держінституту у Києві
Фонд держмайна продав будівлю держінституту у Києві
Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації ЄМК ДП — Українського державного інституту по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект», що знаходиться у місті Київ. Про це повідомили в ФДМУ.
Торги проходили в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».
У торгах змагалося 13 учасників, що зумовило зростання вартості у 6,04 раза: від стартової ціни — 15,07 млн грн, до переможної — понад 91 млн грн.
Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 18,2 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 109,2 млн грн.
Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає об’єкт приватизації, що розташований в Шевченківському районі міста Києва та включає в себе 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3 084,70 м², 9 одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо) та 11 транспортних засобів.
Серед умов приватизації об’єкта — погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом й не допустити звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
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