Укрзалізниця відкриває нові маршрути на літо: список поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця відкриває нові маршрути на літо: список поїздів
Із початком літа попит на залізничні подорожі традиційно зростає, тому Укрзалізниця доповнила графік руху новими призначеннями.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У літньому сезоні 2025 року заплановано 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина вже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.
Івано-Франківськ — Краматорськ
Новий поїзд № 228/227 з’єднає Івано-Франківськ і Краматорськ — один з найдовших маршрутів в Україні, понад 1300 км. Курсуватиме через день:
- Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28
- Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45
Цей маршрут охоплює і нічне, і денне сполучення з Києвом.
Київ — Дніпро
Поїзд № 220/219 курсуватиме так:
- Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26
- Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19
Зручно тим, хто планує міжнародні поїздки. У Києві доступні пересадки на потяги до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.
Додаткові Інтерсіті до Одеси та Дніпра
Київ — Одеса (Інтерсіті № 765/764): Починаючи з 27 червня, курсуватиме 6 разів на тиждень:
- Київ: 21:49 → Одеса: 05:34
- Одеса: 06:54 → Київ: 15:01
Ідеальний варіант для тих, хто їде з півночі — наприклад, із Чернігова чи Сум.
Київ — Дніпро (Інтерсіті+ № 736/735):
- Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45
- Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17
У Києві зручно пересідати на швидкісні потяги до Луцька, Львова, Чернігова.
Житомир отримає пряме сполучення з Одесою
Поїзд № 147/148 у літній сезон продовжено до Житомира — тепер мешканці області зможуть напряму дістатися Черкас і Одеси.
Закарпатський напрямок
Київ — Ужгород (№ 283/284): курсуватиме через день:
- Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20
- Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12
Київ — Ясіня (№ 203/204): також через день:
- Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17
- Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18
Ці маршрути зручно поєднуються з поїздами з Дніпра, Харкова, Краматорська, Полтави та Запоріжжя.
Поїзди до Кривого Рогу та Вінниці
Київ — Кривий Ріг (Інтерсіті+ № 739/740):
- Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53
- Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14
Одеса — Вінниця (№ 208/207):
- Одеса: 08:11 → Вінниця: 14:15
- Вінниця: 15:05 → Одеса: 20:59. Потяг запускатиметься у дні підвищеного попиту.
У разі потреби Укрзалізниця готова запускати й інші популярні напрямки — до Львова, Трускавця, Одеси, Кам’янця-Подільського, Ужгорода та ін.
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