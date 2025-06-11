Укрзалізниця відкриває нові маршрути на літо: список поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця відкриває нові маршрути на літо: список поїздів Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Укрзалізниця відкриває нові маршрути на літо: список поїздів

Із початком літа попит на залізничні подорожі традиційно зростає, тому Укрзалізниця доповнила графік руху новими призначеннями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У літньому сезоні 2025 року заплановано 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина вже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Івано-Франківськ — Краматорськ

Новий поїзд № 228/227 з’єднає Івано-Франківськ і Краматорськ — один з найдовших маршрутів в Україні, понад 1300 км. Курсуватиме через день:

Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45

Цей маршрут охоплює і нічне, і денне сполучення з Києвом.

Київ — Дніпро

Поїзд № 220/219 курсуватиме так:

Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26

Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19

Зручно тим, хто планує міжнародні поїздки. У Києві доступні пересадки на потяги до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.

Додаткові Інтерсіті до Одеси та Дніпра

Київ — Одеса (Інтерсіті № 765/764): Починаючи з 27 червня, курсуватиме 6 разів на тиждень:

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34



Одеса: 06:54 → Київ: 15:01

Ідеальний варіант для тих, хто їде з півночі — наприклад, із Чернігова чи Сум.

Київ — Дніпро (Інтерсіті+ № 736/735):

Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45

Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17



У Києві зручно пересідати на швидкісні потяги до Луцька, Львова, Чернігова.

Житомир отримає пряме сполучення з Одесою

Поїзд № 147/148 у літній сезон продовжено до Житомира — тепер мешканці області зможуть напряму дістатися Черкас і Одеси.

Закарпатський напрямок

Київ — Ужгород (№ 283/284): курсуватиме через день:

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12



Київ — Ясіня (№ 203/204): також через день:

Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17



Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18



Ці маршрути зручно поєднуються з поїздами з Дніпра, Харкова, Краматорська, Полтави та Запоріжжя.

Поїзди до Кривого Рогу та Вінниці

Київ — Кривий Ріг (Інтерсіті+ № 739/740):

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53

Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14



Одеса — Вінниця (№ 208/207):

Одеса: 08:11 → Вінниця: 14:15

Вінниця: 15:05 → Одеса: 20:59. Потяг запускатиметься у дні підвищеного попиту.



У разі потреби Укрзалізниця готова запускати й інші популярні напрямки — до Львова, Трускавця, Одеси, Кам’янця-Подільського, Ужгорода та ін.

Нагадаємо, у квітні 2025 року було ухвалено новий законопроєкт № 11309, який передбачає нові екологічні обмеження та розміри штрафів за правопорушення на території заповідних зон України. Що не можна робити в Карпатах та які штрафи за це можна отримати — розповідаємо тут

Незважаючи на складну ситуацію в країні, популярні курортні локації залишаються затребуваними — туристи активно бронюють житло в Яремче, Поляниці (Буковелі), Славському та Східниці. За посиланням розповідаємо, скільки коштує відпочинок на найпопулярніших гірських напрямках цього літа.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.