Экономика Польши обгонит Швейцарию уже в 2025 году — Туск Сегодня 12:32 — Мир

Экономика Польши обгонит Швейцарию уже в 2025 году — Туск

Уже в этом году польская экономика войдет в 20 крупнейших в мире по объему ВВП в долларовом эквиваленте.

Хотя G20 обычно называют клубом самых богатых стран мира, на самом деле критерии отбора ее членов были многогранными, а ее состав менялся очень редко.

Продвижение к G20 было прежде всего вопросом престижа, хотя место за столом принятия решений крупнейших экономик мира иногда могло бы принести ощутимые преимущества.

Об этом сообщает Business Insider.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польская экономика займет 20 место в мире в 2025 году, обогнав Швейцарию (по номинальному ВВП, переведенному в доллары).

Это не должно стать большой неожиданностью для тех, кто следит за показателями крупнейших экономик мира. Еще осенью 2024 г. Международный валютный фонд прогнозировал, что Польша, вероятно, войдет в элитную двадцатку.

В своих обновленных прогнозах весной 2025 г. МВФ повторил эти предположения. Они показывают, что в 2025 году ВВП Польши вырастет до 0,98 триллиона долларов США с 0,91 триллиона долларов США в 2024 году. Это означает, что она подскочит на 20-е место в мире, обогнав Швейцарию (хотя следует знать, что у этой альпийской страны 8,9 миллиона жителей по сравнению с 37,5 миллионами в Польше. — Ред.), ВВП которой составит 0,95 триллиона долларов США.

В следующем году такие страны как Нидерланды (1,33 триллиона долларов), Турция (1,4 триллиона долларов), Южная Корея (1,85 триллиона долларов), а также Испания и россия (соответственно 1,89 триллиона и 2,09 триллиона долларов), все еще будут явно впереди Польши.

Германия, крупнейшая экономика Европы и третья по величине в мире, может вырасти до 4,91 триллиона долларов.

США (31,7 триллиона долларов) будут оставаться явными лидерами, а за ними следует Китай (20,8 триллиона долларов).

Однако продвижение Польши в 20 лучших экономик мира вызывает вопрос о том, должна ли она присоединиться к G20. В настоящее время эта группа состоит из 19 стран и Европейского союза. В эту группу входят Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Индия, Индонезия, Япония, Канада, Южная Корея, Мексика, Германия, Россия, Южная Африка, Турция, США, Великобритания и Италия.

Доказательством того, что размер экономики — это не единственный фактор, который имеет значение, является Южная Африка. Она единственный представитель Африки в G20, хотя ВВП страны не входит в число крупнейших экономик мира (в 2025 году ВВП Южной Африки достигнет всего 410 миллиардов долларов, что составляет около 40% ВВП Польши и ставит ее примерно на 40-е место в мировом рейтинге. — Ред.). Также Аргентина, которая в этом году, как ожидается, достигнет ВВП всего 680 миллиардов долларов.

А вот Испания, 12-я по величине экономика мира, годовой ВВП которой примерно на 80 процентов выше, чем у Польши, отсутствует в G20.

Справка Finance.ua:

На членов G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, что четко демонстрирует, что размер и экономическая сила являются важными факторами при отборе членов (хотя этот состав редко меняется).

Группа работает без постоянного секретариата или персонала. Председательствующий, который ежегодно меняется, назначает временный секретариат на свой срок для координации работы и организации встреч.

Индия принимала саммит в 2023 году, Бразилия — в 2024 году, а саммит 2025 года состоится 22 и 23 ноября в Йоханнесбурге, Южная Африка (это первая встреча G20 в Африке).

Работой G20 руководит трио председательствующих, состоящее из действующего, предыдущего и следующего глав.

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