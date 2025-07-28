Экономика Польши обгонит Швейцарию уже в 2025 году — Туск
Уже в этом году польская экономика войдет в 20 крупнейших в мире по объему ВВП в долларовом эквиваленте.
Хотя G20 обычно называют клубом самых богатых стран мира, на самом деле критерии отбора ее членов были многогранными, а ее состав менялся очень редко.
Продвижение к G20 было прежде всего вопросом престижа, хотя место за столом принятия решений крупнейших экономик мира иногда могло бы принести ощутимые преимущества.
Об этом сообщает Business Insider.
Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польская экономика займет 20 место в мире в 2025 году, обогнав Швейцарию (по номинальному ВВП, переведенному в доллары).
Это не должно стать большой неожиданностью для тех, кто следит за показателями крупнейших экономик мира. Еще осенью 2024 г. Международный валютный фонд прогнозировал, что Польша, вероятно, войдет в элитную двадцатку.
В своих обновленных прогнозах весной 2025 г. МВФ повторил эти предположения. Они показывают, что в 2025 году ВВП Польши вырастет до 0,98 триллиона долларов США с 0,91 триллиона долларов США в 2024 году. Это означает, что она подскочит на 20-е место в мире, обогнав Швейцарию (хотя следует знать, что у этой альпийской страны 8,9 миллиона жителей по сравнению с 37,5 миллионами в Польше. — Ред.), ВВП которой составит 0,95 триллиона долларов США.
В следующем году такие страны как Нидерланды (1,33 триллиона долларов), Турция (1,4 триллиона долларов), Южная Корея (1,85 триллиона долларов), а также Испания и россия (соответственно 1,89 триллиона и 2,09 триллиона долларов), все еще будут явно впереди Польши.
Германия, крупнейшая экономика Европы и третья по величине в мире, может вырасти до 4,91 триллиона долларов.
США (31,7 триллиона долларов) будут оставаться явными лидерами, а за ними следует Китай (20,8 триллиона долларов).
Однако продвижение Польши в 20 лучших экономик мира вызывает вопрос о том, должна ли она присоединиться к G20. В настоящее время эта группа состоит из 19 стран и Европейского союза. В эту группу входят Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Индия, Индонезия, Япония, Канада, Южная Корея, Мексика, Германия, Россия, Южная Африка, Турция, США, Великобритания и Италия.
Доказательством того, что размер экономики — это не единственный фактор, который имеет значение, является Южная Африка. Она единственный представитель Африки в G20, хотя ВВП страны не входит в число крупнейших экономик мира (в 2025 году ВВП Южной Африки достигнет всего 410 миллиардов долларов, что составляет около 40% ВВП Польши и ставит ее примерно на 40-е место в мировом рейтинге. — Ред.). Также Аргентина, которая в этом году, как ожидается, достигнет ВВП всего 680 миллиардов долларов.
А вот Испания, 12-я по величине экономика мира, годовой ВВП которой примерно на 80 процентов выше, чем у Польши, отсутствует в G20.
Справка Finance.ua:
- На членов G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, что четко демонстрирует, что размер и экономическая сила являются важными факторами при отборе членов (хотя этот состав редко меняется).
- Группа работает без постоянного секретариата или персонала. Председательствующий, который ежегодно меняется, назначает временный секретариат на свой срок для координации работы и организации встреч.
- Индия принимала саммит в 2023 году, Бразилия — в 2024 году, а саммит 2025 года состоится 22 и 23 ноября в Йоханнесбурге, Южная Африка (это первая встреча G20 в Африке).
- Работой G20 руководит трио председательствующих, состоящее из действующего, предыдущего и следующего глав.
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