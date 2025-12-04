ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика) Сегодня 19:02 — Мир

ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)

Индекс глобальных городов оценивал направления по всему миру, чтобы определить «самое комфортное для жизни направление» на планете.

Об этом пишет издание Express

В исследовании рассматривались шесть жизненно важных факторов:

продолжительность жизни,

доход на душу населения,

равенство доходов,

удобства для отдыха и культуры, скорость интернета,

стоимость жилья.

Хотя европейские города занимают лидирующие позиции, один австралийский мегаполис также обеспечил себе место в этом рейтинге.

Вот 10 городов, которые признаны самыми комфортными в мире:

Нант

Этот красивый город на западе Франции может похвастаться историческими достопримечательностями и оживленной городской жизнью.

Цюрих

Крупнейший город Швейцарии славится своим высоким уровнем жизни и невероятными видами, а также яркой культурной атмосферой.

Рейкьявик

Столица Исландии постоянно входит в список лучших городов для жизни в мире — это идеальное место для спокойных прогулок, наблюдения за птицами и активной культурной жизни.

Люксембург

Столица одноименной страны известна низким уровнем преступности и безупречно чистыми и красивыми улицами. Кроме того, там есть бесплатный общественный транспорт.

Базель

Швейцарский город объединяет богатую культуру и практические и качественные условия жизни.

Берген

Этот город считается одним из самых комфортных в Норвегии — он может похвастаться невероятными видами: фьордами, горами и побережьем.

Берн

Столица Швейцарии может похвастаться невероятным средневековым старым городом, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Канберра

Столица Австралии известна как чрезвычайно комфортный мегаполис, сочетающий уникальную природную красоту, современные удобства и хорошо продуманный городской дизайн.

Гренобль

Именно этот город, расположенный во Французских Альпах — это настоящая жемчужина, в то же время самый комфортный город для жизни в мире. Оживленная культура сочетается с отличным качеством жизни и невероятной природой. Кроме того, город является центром научных исследований и технологических инноваций.

