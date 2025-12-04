ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)
Индекс глобальных городов оценивал направления по всему миру, чтобы определить «самое комфортное для жизни направление» на планете.
Об этом пишет издание Express.
В исследовании рассматривались шесть жизненно важных факторов:
- продолжительность жизни,
- доход на душу населения,
- равенство доходов,
- удобства для отдыха и культуры, скорость интернета,
- стоимость жилья.
Хотя европейские города занимают лидирующие позиции, один австралийский мегаполис также обеспечил себе место в этом рейтинге.
Вот 10 городов, которые признаны самыми комфортными в мире:
Нант
Этот красивый город на западе Франции может похвастаться историческими достопримечательностями и оживленной городской жизнью.
Цюрих
Крупнейший город Швейцарии славится своим высоким уровнем жизни и невероятными видами, а также яркой культурной атмосферой.
Рейкьявик
Столица Исландии постоянно входит в список лучших городов для жизни в мире — это идеальное место для спокойных прогулок, наблюдения за птицами и активной культурной жизни.
Люксембург
Столица одноименной страны известна низким уровнем преступности и безупречно чистыми и красивыми улицами. Кроме того, там есть бесплатный общественный транспорт.
Базель
Швейцарский город объединяет богатую культуру и практические и качественные условия жизни.
Берген
Этот город считается одним из самых комфортных в Норвегии — он может похвастаться невероятными видами: фьордами, горами и побережьем.
Берн
Столица Швейцарии может похвастаться невероятным средневековым старым городом, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Канберра
Столица Австралии известна как чрезвычайно комфортный мегаполис, сочетающий уникальную природную красоту, современные удобства и хорошо продуманный городской дизайн.
Гренобль
Именно этот город, расположенный во Французских Альпах — это настоящая жемчужина, в то же время самый комфортный город для жизни в мире. Оживленная культура сочетается с отличным качеством жизни и невероятной природой. Кроме того, город является центром научных исследований и технологических инноваций.
