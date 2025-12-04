0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)

Мир
23
ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)
ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)
Индекс глобальных городов оценивал направления по всему миру, чтобы определить «самое комфортное для жизни направление» на планете.
Об этом пишет издание Express.
В исследовании рассматривались шесть жизненно важных факторов:
  • продолжительность жизни,
  • доход на душу населения,
  • равенство доходов,
  • удобства для отдыха и культуры, скорость интернета,
  • стоимость жилья.
Хотя европейские города занимают лидирующие позиции, один австралийский мегаполис также обеспечил себе место в этом рейтинге.
Вот 10 городов, которые признаны самыми комфортными в мире:
ТОП-10 самых комфортных городов в мире (инфографика)

Нант

Этот красивый город на западе Франции может похвастаться историческими достопримечательностями и оживленной городской жизнью.

Цюрих

Крупнейший город Швейцарии славится своим высоким уровнем жизни и невероятными видами, а также яркой культурной атмосферой.

Рейкьявик

Столица Исландии постоянно входит в список лучших городов для жизни в мире — это идеальное место для спокойных прогулок, наблюдения за птицами и активной культурной жизни.

Люксембург

Столица одноименной страны известна низким уровнем преступности и безупречно чистыми и красивыми улицами. Кроме того, там есть бесплатный общественный транспорт.

Базель

Швейцарский город объединяет богатую культуру и практические и качественные условия жизни.
Берген
Этот город считается одним из самых комфортных в Норвегии — он может похвастаться невероятными видами: фьордами, горами и побережьем.

Берн

Столица Швейцарии может похвастаться невероятным средневековым старым городом, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Канберра

Столица Австралии известна как чрезвычайно комфортный мегаполис, сочетающий уникальную природную красоту, современные удобства и хорошо продуманный городской дизайн.

Гренобль

Именно этот город, расположенный во Французских Альпах — это настоящая жемчужина, в то же время самый комфортный город для жизни в мире. Оживленная культура сочетается с отличным качеством жизни и невероятной природой. Кроме того, город является центром научных исследований и технологических инноваций.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems