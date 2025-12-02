Количество морских пассажиров в ЕС выросло на 24,3 миллиона
В 2024 году порты ЕС зафиксировали 417,8 миллионов пассажиров, поскольку сектор продолжал демонстрировать признаки восстановления после спада, вызванного COVID.
Число пассажиров было на 24,3 миллиона выше, чем в 2023 году (+6,2%), а общий объем пассажиропотока приблизился к уровню 2019 года (-0,1%).
Эта информация взята из данных о морских пассажирах, опубликованных сегодня Евростатом.
В 2024 году на 10 стран, каждая из которых насчитывала более 14 миллионов пассажиров, приходилось 94,1% всех морских пассажирских перевозок в ЕС.
Где больше всего
Итальянские порты зафиксировали 93,5 миллионов пассажиров, или 22,4% от общего объема ЕС.
За ними идет Греция с 81,1 миллионом пассажиров (19,4%).
Дания заняла третье место с 41,3 миллиона пассажиров (9,9%).
