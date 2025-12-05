Индия возьмет в аренду российскую субмарину за 2 млрд долларов — Bloomberg Сегодня 06:34 — Мир

Индия согласилась заплатить около 2 миллиардов долларов за аренду атомной подлодки у россии, завершив поставку судна после почти десяти лет переговоров. Соглашение было достигнуто перед визитом владимира путина в Нью-Дели.

Об этом сообщает Bloomberg

Субмарина будет больше тех двух, что уже входят в состав индийского флота. Ожидается, что она будет передана в течение двух лет, хотя сложность проекта может отсрочить поставку. По условиям аренды судно будет находиться в ВМС Индии в течение 10 лет и будет помогать обучать экипажи и совершенствовать операции с атомными подлодками, однако не может использоваться в боевых действиях.

Переговоры об аренде ударной субмарины продолжались годами из-за дискуссий по поводу цены, однако стороны договорились после визита индийских чиновников к российским властям в ноябре.

Индия в настоящее время эксплуатирует 17 дизельных подлодок. Атомные субмарины имеют существенные преимущества: они больше, могут дольше находиться под водой и менее заметны, что затрудняет их отслеживание, особенно в Индийском и Тихом океанах.

Это третья атомная подлодка Индии, которая присоединится к ее ядерным силам в следующем году. Кроме того, страна строит еще две атомные ударные подлодки для борьбы с вражескими субмаринами и надводными кораблями.

Это третья атомная подлодка Индии, которая присоединится к ее ядерным силам в следующем году. Кроме того, страна строит еще две атомные ударные подлодки для борьбы с вражескими субмаринами и надводными кораблями.

