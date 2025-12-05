0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия возьмет в аренду российскую субмарину за 2 млрд долларов — Bloomberg

Мир
24
Индия возьмет в аренду российскую субмарину за 2 млрд долларов — Bloomberg
Индия возьмет в аренду российскую субмарину за 2 млрд долларов — Bloomberg, Фото: bloomberg.com
Индия согласилась заплатить около 2 миллиардов долларов за аренду атомной подлодки у россии, завершив поставку судна после почти десяти лет переговоров. Соглашение было достигнуто перед визитом владимира путина в Нью-Дели.
Об этом сообщает Bloomberg.
Субмарина будет больше тех двух, что уже входят в состав индийского флота. Ожидается, что она будет передана в течение двух лет, хотя сложность проекта может отсрочить поставку. По условиям аренды судно будет находиться в ВМС Индии в течение 10 лет и будет помогать обучать экипажи и совершенствовать операции с атомными подлодками, однако не может использоваться в боевых действиях.
Читайте также
Переговоры об аренде ударной субмарины продолжались годами из-за дискуссий по поводу цены, однако стороны договорились после визита индийских чиновников к российским властям в ноябре.
Индия в настоящее время эксплуатирует 17 дизельных подлодок. Атомные субмарины имеют существенные преимущества: они больше, могут дольше находиться под водой и менее заметны, что затрудняет их отслеживание, особенно в Индийском и Тихом океанах.
Читайте также
По условиям аренды, российская подлодка не может участвовать в войне. Она будет помогать Индии обучать экипажи и отрабатывать операции на атомных субмаринах в процессе строительства собственных судов.
Это третья атомная подлодка Индии, которая присоединится к ее ядерным силам в следующем году. Кроме того, страна строит еще две атомные ударные подлодки для борьбы с вражескими субмаринами и надводными кораблями.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems