Индийские НПЗ массово отказываются от российской нефти — Bloomberg

Энергетика
73
Пять крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний, на долю которых пришлось две трети импорта российской нефти в 2025 году, не стали закупать ее с поставкой в ​​декабре.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обычно соглашения по поставке в следующем периоде закрываются до 10 числа текущего месяца, поясняет агентство.
Bloomberg отмечает, что это свидетельствует о том, что западные санкции и торговые переговоры США и Индии начали оказывать существенное влияние на поставки нефти из россии.
Этот сдвиг произошел после того, как Трамп в августе удвоил пошлины на весь индийский импорт до 50%, а затем ввел санкции против двух крупнейших российских производителей — «Лукойла» и «Роснефти».
Пока только два переработчика — Indian Oil Corp. и Nayara Energy — приобрели небольшие объемы российской нефти в декабре.
При этом Indian Oil Corp приобрел пять партий российской нефти с поставкой в ​​декабре у компаний, не подпадающих под санкции.
В настоящее время индийские компании начали перепроверять контракты на поставку нефти из россии из-за новых санкций США и готовятся к резкому сокращению импорта.
Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из россии из-за санкций.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у россии.
Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы кремля.
Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.
Также Трамп заявил, что будет сохранять «огромные» торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.
По материалам:
Діло
