Крупнейший индийский импортер нашел замену нефти из рф — Bloomberg

Индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения Вашингтоном санкций против компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних фирм.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.
По их словам, частный нефтеперерабатывающий завод приобрел несколько сортов нефти, в частности, саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium и катарскую Al-Shaheen, а также определенное количество американской сырой нефти West Texas Intermediate. Ожидается, что груз будет доставлен в декабре или январе.
Reliance в этом году являлась крупнейшим импортером российской нефти в Индии. Компания получала сырье по долгосрочному контракту с «Роснефтью».
По словам трейдеров, в октябре Reliance приобрела не менее 10 миллионов баррелей нефти на спотовом рынке, и основная часть покупок пришлась на ближневосточные сорта. Большинство сделок было совершено уже после введения санкций.
Другие индийские нефтеперерабатывающие заводы также заинтересованы в нефти с Ближнего Востока, США и Бразилии, отметили собеседники агентства.
Ожидается, что после санкций против «Роснефти» и «Лукойла» потоки российской нефти в Индию могут резко сократиться. Исключением остается Nayara Energy, частично контролируемая «Роснефтью».
Напомним, 22 октября Министерство финансов США официально объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних фирм, этот список насчитывает 34 позиции. Президент США Трамп надеется, что это подтолкнет рф к благоразумию. Он также призвал союзников США присоединиться к санкциям против россии и придерживаться их.
