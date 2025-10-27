Крупнейший индийский импортер нашел замену нефти из рф — Bloomberg Сегодня 03:37 — Энергетика

Индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения Вашингтоном санкций против компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних фирм.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

По их словам, частный нефтеперерабатывающий завод приобрел несколько сортов нефти, в частности, саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium и катарскую Al-Shaheen, а также определенное количество американской сырой нефти West Texas Intermediate. Ожидается, что груз будет доставлен в декабре или январе.

Reliance в этом году являлась крупнейшим импортером российской нефти в Индии. Компания получала сырье по долгосрочному контракту с «Роснефтью».

По словам трейдеров, в октябре Reliance приобрела не менее 10 миллионов баррелей нефти на спотовом рынке, и основная часть покупок пришлась на ближневосточные сорта. Большинство сделок было совершено уже после введения санкций.

Другие индийские нефтеперерабатывающие заводы также заинтересованы в нефти с Ближнего Востока, США и Бразилии, отметили собеседники агентства.

Ожидается, что после санкций против «Роснефти» и «Лукойла» потоки российской нефти в Индию могут резко сократиться. Исключением остается Nayara Energy, частично контролируемая «Роснефтью».

Напомним, 22 октября Министерство финансов США официально объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних фирм, этот список насчитывает 34 позиции. Президент США Трамп надеется, что это подтолкнет рф к благоразумию. Он также призвал союзников США присоединиться к санкциям против россии и придерживаться их.

