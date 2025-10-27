До конца года госкомпании запустят 400 МВт распределенной генерации — Гринчук
До конца 2025 г. государственные компании планируют установить еще 400 МВт распределенной газовой генерации.
Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Все энергетические государственные компании реализуют проекты по распределенной генерации, прежде всего газовой. На сегодняшний день установлена достаточно большая мощность таких установок именно государственными компаниями. До конца года еще 400 МВт будет установлено государственными компаниями», — сказала Гринчук.
Кроме того, по ее словам, на следующий год профинансировано строительство более 1 ГВт распределенных генерирующих мощностей.
Напомним, как ранее сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, за шесть месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации. Речь идет о 84 МВт присоединенной мощности из ветровых электростанций, 101,4 МВт из солнечных электростанций и 84 МВт из СЭС, установленных в частных домохозяйствах.
