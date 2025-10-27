До конца года госкомпании запустят 400 МВт распределенной генерации — Гринчук Сегодня 06:22 — Энергетика

До конца 2025 г. государственные компании планируют установить еще 400 МВт распределенной газовой генерации.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Все энергетические государственные компании реализуют проекты по распределенной генерации, прежде всего газовой. На сегодняшний день установлена ​​достаточно большая мощность таких установок именно государственными компаниями. До конца года еще 400 МВт будет установлено государственными компаниями», — сказала Гринчук.

Кроме того, по ее словам, на следующий год профинансировано строительство более 1 ГВт распределенных генерирующих мощностей.

Напомним, как ранее сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, за шесть месяцев 2025 года в регионах создано дополнительно 591 МВт новой генерации. Речь идет о 84 МВт присоединенной мощности из ветровых электростанций, 101,4 МВт из солнечных электростанций и 84 МВт из СЭС, установленных в частных домохозяйствах.

